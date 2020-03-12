Kusursuz Bir Selfie İçin Makyaj Tüyoları
"Sosyal medya paylaşımlarımızın vazgeçilmezi selfie... Kusursuz bir selfie için dikkat etmeniz makyaj tüyolarını aşağıya bırakıyoruz."
Mat fondöten sürün: Selfie çekerken cildinizi parlatmak yerine daha çok mat tonlar kullanmalısınız. Mat şekilde kullanacağınız bir fondöten sizi selfiede dikkat çekici bir hale büründürecektir.
Pembe tonlar: Pembe tonlarında kullanacağınız bir allık selfie çekerken cildinizin doğal ve hoş görünmesini sağlayacaktır.
Bol rimel kullanın: Bir makyajın en önemli unsuru göz makyajıdır. Gözleriniz ne kadar ön planda olursa selfie o kadar güzel çıkar.
Gözlerinizin etrafını aydınlık tutun: Selfiede güzel çıkmanın en iyi yolu göz makyajıdır demiştik. Göz etrafınızı karanlık tonlardan kurtaracak bir aydınlatıcı edinin ve göz çevrenizi ışıldatın.
Kaşlarınızı tarayın: Tarayarak kaşlarınıza dolgunluk katın. Bakımsız gözüken kaşlarınızı taradığınızda dolgun ve canlı bir görünüme sahip olacaksınız.
Yüz hatlarınızı ortaya çıkarın: Elmacık kemiklerinize belirgin tonlarda gölgelendirme yaparak yüz hatlarınızı ortaya çıkarın.
Cildinizi pudralayın: Mat fondötenin yanı sıra pudra kullanmak da selfie çekerken ciltte meydana gelecek parlamaların önüne geçecektir.