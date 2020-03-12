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GeriMakyaj Kusursuz Bir Selfie İçin Makyaj Tüyoları
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Kusursuz Bir Selfie İçin Makyaj Tüyoları
Makyaj
MAHMURE ÖZEL

Kusursuz Bir Selfie İçin Makyaj Tüyoları

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Kusursuz Bir Selfie İçin Makyaj Tüyoları
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"Sosyal medya paylaşımlarımızın vazgeçilmezi selfie... Kusursuz bir selfie için dikkat etmeniz makyaj tüyolarını aşağıya bırakıyoruz."

Mat fondöten sürün: Selfie çekerken cildinizi parlatmak yerine daha çok mat tonlar kullanmalısınız. Mat şekilde kullanacağınız bir fondöten sizi selfiede dikkat çekici bir hale büründürecektir.

Kusursuz Bir Selfie İçin Makyaj Tüyoları


Pembe tonlar: Pembe tonlarında kullanacağınız bir allık selfie çekerken cildinizin doğal ve hoş görünmesini sağlayacaktır. 

Bol rimel kullanın: Bir makyajın en önemli unsuru göz makyajıdır. Gözleriniz ne kadar ön planda olursa selfie o kadar güzel çıkar.

Kusursuz Bir Selfie İçin Makyaj Tüyoları


Gözlerinizin etrafını aydınlık tutun: Selfiede güzel çıkmanın en iyi yolu göz makyajıdır demiştik. Göz etrafınızı karanlık tonlardan kurtaracak bir aydınlatıcı edinin ve göz çevrenizi ışıldatın.

Kaşlarınızı tarayın: Tarayarak kaşlarınıza dolgunluk katın. Bakımsız gözüken kaşlarınızı taradığınızda dolgun ve canlı bir görünüme sahip olacaksınız.

Kusursuz Bir Selfie İçin Makyaj Tüyoları

Yüz hatlarınızı ortaya çıkarın: Elmacık kemiklerinize belirgin tonlarda gölgelendirme yaparak yüz hatlarınızı ortaya çıkarın.

Cildinizi pudralayın: Mat fondötenin yanı sıra pudra kullanmak da selfie çekerken ciltte meydana gelecek parlamaların önüne geçecektir.

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