Koronavirüs Devam Ederken Düğünler Nasıl Olacak?

Ülkemizde alınan ciddi önlemlerle birlikte, pandemide hasta sayısının giderek azalmasıyla ciddi anlamda başarı var. Alınan önlemlerin sonuçlarını görebilmek açısından her türlü olumsuzluk hastalığın seyrini değiştirebilir. Bu hastalığın bir süre daha düşük oranda devam edeceğini düşünecek olursak, en basit önlemlerden başlayarak artırılmaya başlanacaktır. Düğün, kongre gibi toplu yapılacak faaliyetler en risk grupları arasında. Bunlarla ilgili bakanlıktaki yetkililer ciddi hazırlık yapıyor.

Düğünler için uygun zaman ağustos

Koronavirüs nedeniyle ertelenen düğün, nişan gibi organizasyonların evlenecekler açısından merak konusu oldu. Düğünler için ağustos ayı uygun bir zaman olabilir. Bakanlığın hazırlayacağı şekilde düğünlerde kaç kişinin salona gireceği, hangi önlemlerin alınacağı, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi yeni kararlar olabilir. Belki kır düğünleri biraz daha rahat olabilir ama değişik adetler nedeniyle kişilerin sosyal mesafelerini korumada sıkıntı olabilir. Bu gibi önlemler de kısa sürede alınabilir.

Düğün için açık alanları tercih edin

Kapalı düğün salonları yerine açık havada kır düğünü yapılması daha doğru olacaktır. Özellikle havalandırma sistemlerini düşünürsek, uzun süre insanların kapalı ortamda kalması biraz daha riskli. Şu an mevsim itibarıyla açık havada düğün yapılması biraz daha uygun olur.

Kongreler eylül ayında başlayabilir

Ertelenen veya yapılması planlanan kongre, sempozyum gibi faaliyetler de var. Bunların da eylül- ekim aylarında başlatılması mümkün olabilir.

En az 1,5- 2 metre mesafe olması gerekir. Hasta bireylerin bu ortamlara girmemesinde yarar var. Bu ortamlarda da mutlaka maske kullanmaları gerekecektir. Sık sık el yıkamalarını öneriyoruz. Çünkü her türlü nesneye dokunulduğu takdirde hastalığın bulaşmasında yeri vardır. Hasta kişilerin salgılarıyla temas halinde olmak hastalığı bulaştıracaktır. Bu nedenle doğru bir şekilde maskeyi kullanmanın önemli yeri var.

Fedakarlıklar boşa gitmesin

Şu ana kadar alınan önlemlerin etkili olduğu görülüyor. Bunların sürdürülmesi çok önemli. Bu önlemler sürdürülmediği takdirde ciddi sorunlar yaşanabilir. Şu ana kadar yapılan fedakarlıkların boşa gitmemesi için lütfen maskenizi takın, sosyal mesafenizi koruyun ve el hijyeninize dikkat edin.