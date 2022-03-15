Kışın Saçlar Neden Yağlanır? İşte Kışın Saç Yağlanması Sebepleri ve Çözüm Önerileri

Bazılarımızın yaz aylarında yağlı saçlarla mücadele etmesi mantıklı olsa da, aynı şeyin kışın da olması mantıksız görünüyor. Peki, etrafımızdaki her şey bu kadar kuruysa saçlarımız neden bu kadar yağlı? İşte, kışın saç yağlanması nedenleri ve çözümü...

Kışın saçlar neden yağlanır?

Kış ayları, cildimiz için en kötü zamanlardan biri olabilir. Sıcaklık düştükçe, cildinizin normalden daha kuru, pul pul ve kaşıntılı olduğunu fark etmeye başlayabilirsiniz. Bunun nedeni, dondurucu sıcaklıklar, iç mekan ısısı ve düşük nemin bir araya gelmesiyle birlikte cildimizde hasara yol açmasıdır.

Kışın fazla yağ birikmesi nedeniyle saçlar yağlanır

Saçlarınızı çok yağlı görünmeden nemli tutmak kışın zorlu bir iştir. Soğuk hava ve nem eksikliği saç tellerini kuruturken, saç deriniz yağ üretmeye devam eder. Ve saçınızı yeterince sık yıkamadığınızda, bu yağ, kir, toz saçınıza yapışarak yağlı görünmesine neden olur.

Ek olarak, insanlar kış aylarında başlarını sıcak tutmak için şapka takma eğilimindedir ve bu da terlemeye neden olur . Ter, doğal yağlarla birleşerek saçınızın uçlarına doğru hareket ederek saç tellerinize daha yağlı bir görünüm kazandırır. Bununla birlikte, bu süre zarfında saçınızı beslemek için yapabileceğiniz birçok şey var!

Kışın saç yağlanması için çözüm önerileri

Kışın saç yağlanması için; kuruyan cildinize yardımcı olacak zengin bir nemlendirici kullanmak, gece bakımları ve nemlendirici maskeler uygulamak ve bir nemlendirici eklemek de dahil olmak üzere bazı bakım önerilerini değerlendirebilirsiniz.

Aşırı sıcak su başka bir kurutma nedeni olduğu için, kaynar duş almaktan kaçının. Bunun yerine, saçınızı orta derecede sıcak veya ılık suyla durulamak, saç sağlığını korumaya yardımcı olur ve daha fazla kuruluğa neden olmaz. Ek olarak, saç kremini yalnızca saçınızın uçlarına uygulamanızı önerilir. Çünkü saç deriniz zaten bol miktarda doğal yağa sahiptir.

Yağlı saçlar için bir başka harika tüyo, birikmeyi gidermek için elma sirkesi ve su karışımıyla durulamaktır. Kış bitmek üzere olabilir, ancak bu ipuçları muhtemelen sizi ve saçınızı yıl boyunca iyi durumda olmanızı sağlayacaktır.