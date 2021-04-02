Keratin Nedir, Evde Keratin Bakımı Nasıl Yapılır?

Keratin Nedir?

Keratin, insanların derisinde, tırnaklarında, dişlerinde ve saçlarında bulunan ve dayanıklılığı artıran bir maddedir. Saçlara çok sık boya yaptırmak, saç rengini açtırmak ya da saçı sürekli fön, maşa gibi yüksek ısılı işlemlere maruz bırakmak, saçta doğal olarak bulunan keratin miktarını azaltır. Saçın canlı ve düzgün görünmesini sağlayan keratin maddesi azaldıkça saçlarımız birbirine çok daha kolay dolaşmaya başlıyor, mat ve kuru gözükmeye başlıyor. İşte, tam da bu yüzden keratin bakımı saçlarımız için ayrıca önem taşıyor.

Keratin Bakımı Ne Sıklıkla Yapılır?

Keratinin uygulanma süresi ve sıklığı tamamen uygulanacak olan saçların bakıma ne kadar ihtiyaç duyduğuyla ilgilidir. Kuru ve kırık saçların üzerine uygulanması gereken keratin süreçleri farklı olabilecekken, daha az yıpranmış ve erken müdahale edilmiş saçların üzerine uygulanması gereken keratin süreçleri doğal olarak birbirinden farklı olacaktır. Keratin uygulamasının ilk ortaya çıktığı dönemlerde bu uygulamanın yapılmasının esas amacı, saçlarına bakım yaptırmaya gelen kadınların aslen saçlarını kestirmekten kaçınması ve kestirmesi gereken yerleri bakım yaptırarak kurtarmaya çalışmasıydı. Ancak zamanla keratin bakımı pek çok kadının bakım rutinine eklediği bir yöntem haline geldi.

Kadınlar için vazgeçilmez bir saç bakım uygulaması haline gelen keratin bakımı ne yazık ki pandemi nedeniyle güzellik merkezlerine ve kuaförlere gidemeyenleri olumsuz etkiledi. Ancak keratin bakımını evde yapmak aslında o kadar da zor değil. İşte, evde yapabileceğiniz keratin bakımının detayları…

Evde Keratin Bakımı Nasıl Yapılır?

1. Aşama

Keratin bakımı için öncelikle saçlarınızı günlük kullandığınız şampuanla yıkayın.

Saçlarınızı ılık suyla durulayın ve ıslak bırakın.

Keratin bakımı için özel olarak aldığınız keratinli şampuanı saçlarınıza sürün.

Şampuanın 20 dakika saçlarınızda kalmasına dikkat edin. Bu süre içinde keratin saçlarınıza işler ve ihtiyacı olan proteini alabilir.

Sonrasında yine saçlarınızı ılık suyla yıkayın ve ardından saç düzleştiricisiyle saçlarınızı çok detaylı bir şekilde düzleştirin.

2. Aşama

Şimdi sıra keratin serumu işleminde. Keratin serumunu kozmetik ürünleri satan güvenilir mağazalardan temin edebilirsiniz.

Keratin şampuanla yıkadığınız saçlarınıza keratin serumunu sürmek için saçlarınızı iyice tarayın.

İlk önce keratin serumunu sadece saç uçlarınıza sürün.

Ardından ince uçlu tarakla saçlarınızı tarayın.

Serumun saçlarda kuruması gerekiyor. Bu nedenle düşük ayarda saçlarınızı kurutma makinesi yardımıyla kurutabilirsiniz. Ancak, saçınızı taramayı kuruturken de devam ettirmeniz gerekir.

3. Aşama

Saçlardaki kuruluğun ve cansızlığın giderilmesi için sırada keratin maskesi uygulaması var.

Keratin maskesinin nemli saçlara uygulanması gerekiyor.

Bunun için; nemlendirdiğiniz saçlara keratin maskesini sürün.

Düşük derecede saçlarınızı kurutun ve maskenin saçlara işlemesini sağlayın.

4. Aşama

Keratin bakımının son aşamasında, saçlara keratin kremini sürme işlemi var.

Keratin kremini saçlarınıza nazikçe sürün, bu sayede saçlarınız ekstra nem kazanacaktır.