Kaş Deyip Geçmemek Gerek!

Kaş seyrekliğine yaygın olarak kaş aldırma, kaza ya da yaşlanma sebep olur. Bazı kadınlar ise doğuştan ince ve seyrek kaşlara sahip olabiliyor. Öyle ki çok genç ve yüzde hiç kırışık olmasa da kaş seyrekliğinden dolayı yüzde daha yorgun ve yaşlı bir görünüm ortaya çıkabiliyor.

Kaşlara neler yapılabilir?

Kaş kalemiyle her makyajda boyamanın dışında, farklı bir çözüm olarak microblading yöntemi kullanılabiliyor. Ancak en doğal görünüm tabii ki kaş ekimi ile elde edilebiliyor. Kaş ekiminin avantajı daha doğal ve kalıcı bir sonuç sağlayarak genç bir görünüm elde edilmesidir.

Aslında kaş ekimi oldukça basit bir operasyon, işlem doğru bir şekilde yapılırsa, insanlar sizdeki değişikliğin sebebini anlamazlar bile. İnsanların en fazla “bu aralar çok iyi görünüyorsun, parlaklık ve dinçlik gelmiş yüzüne” diyecekleri kadar incelikli bir etki yaratacaktır. Üstelik kaş ekimi sonrası hem iyileşme, hem de sonuçların ortaya çıkma süresi de oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşir.

Kimler için uygun?

Herkes doğuştan gelen doğal ve dolgun kaşlara sahip olamayabilir. Bu yüzden sahip olduğunuz kaşları dolgunlaştırmak için kaş ekimine ihtiyaç duyabilirsiniz. Özellikle de çok ince ve seyrek kaşlara sahipseniz. Bunun yanında, tamamen ya da kısmen kaş kaybına sebep olan bir takım durumlar nedeniyle kaş seyrek ya da yamalı gibi görünebilir.

Yaşlanma ve genetik kaş bozukluklarının dışında kaş ekimi yaptırmanın en yaygın sebepleri aşırı kaş alımı, radyoterapi veya kemoterapi tedavisi, yaralanma, piercing, dövme, yanık gibi durumlar var.

Eğer kaş ekimi yaptırma kararı alırsanız, kaş şeklinizin nasıl olması gerektiğine doğru karar vermelisiniz. Güzel şekillendirilmiş zarif bir kaş olması gerekir. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmamaya dikkat etmek gerekir.

Uygulaması zor mu?

Kaş bölgesi lokal olarak uyuşturuluyor. İşlem 4-6 saat içinde bitiyor. Normal hayata hemen dönülebiliyor. Ancak en iyi sonuçlar için cerrahınızın hassas ve incelikle çalışması gerekir. Kaş köklerinin açısı ve yönü çok önemli. Bunun için de uzman ve tecrübeli kişilerden destek alınması gerekir.

Estetik ve Saç Ekimi Uzmanı Lale Kaya