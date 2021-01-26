Karın Kası Ameliyatı Nedir?

Yeni yılda harika bir değişim elde etmek ve hayallerinizdeki görünüme kavuşmak için 2-3 saatlik bir ameliyatın yeterli olduğunu bilseydiniz ne yapardınız? Son dönemlerde karın kası operasyonlarıyla dikkat çeken Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olan Op. Dr. Salih Onur Basat, erkeklerin çok tercih ettiği bu operasyon hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Karın kası yapmak sanıldığı kadar zor değil

Karın bölgesinde yer alan ve erkeklerde seksapalitenin en önemli unsurlarından birisi olan karın kasları, her erkeğin ve açık söylemek gerekirse kadının hayali. Erkeklerde ise bölgesel yağlanmanın en yoğun gerçekleştiği bölge ne yazık ki karın bölgesi. Sağlıklı beslenme ve düzenli spor yapmak bile karın kaslarının istenilen ölçüde belirginleşmesi için yeterli olmayabilir.

Hedefe ulaşamamak sağlıklı beslenme ve spora karşı olumsuz düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olur ve kişi göbek bölgesini saklayacak kıyafetler tercih ederek hedefinden daha da uzaklaşır. Aslında karın kası estetiği ya da baklavalı karın kası estetiği olarak da ifade edebileceğimiz, six Pack estetiği ile hayallere kısa sürede kavuşmak mümkündür. Yine de bu estetiği olmadan önce ideal kilonuzda ya da bu kiloya yakın olmanız gerekiyor. Yani bir ölçüde hayallere ulaşmak dahi özveri gerektiriyor!

Six pack estetiği nasıl planlanıyor?

Six pack estetiği de diğer tüm estetik operasyonlarda olduğu gibi kişiye özel planlanarak yapılır. Çünkü kişinin fiziksel durumu, kas yapısı ve bölgesel yağlanma miktarı operasyonun nasıl yapılacağında belirleyicidir. Operasyon genel anestezi altında yapıldığı için operasyon öncesinde dikkat edilmesi gerekenler hastalarla paylaşılıyor. Operasyon öncesi kontrollerde kişinin genel sağlık durumunda herhangi bir sorun olmaması durumunda operasyon yapılıyor.

Yapılan planlamaya göre operasyon yaklaşık olarak 2-4 saat aralığında sürüyor. Erkeklerde six pack estetiği ile birlikte kombine olarak jinekomasti operasyonu da yapılabiliyor veya karın bölgesinden alınan yağların kol, omuz ve göğüs bölgesine enjekte edilmesi ile daha kaslı bir görünüm elde edilmesi mümkün oluyor. Bu tür uygulamaları da operasyona dahil ettiğimiz zaman sürede değişiklikler olabiliyor.

Six pack estetiği nasıl yapılır?

Six Pack estetiği temelde bölgesel yağlanmalara müdahale etmek için yaygın olarak kullandığımız Hi-Def Liposuction uygulaması ile yapılmaktadır. 4D vücut şekillendirme olarak da adlandırılan bu yöntem kesinlikle kilo verme uygulaması olarak düşünülmemelidir. Hi-Def Liposuction uygulamasında yağlanmanın olduğu bölgeye ultrason dalgaları vererek yağ dokularının parçalanması sağlanır. Sonrasında da parçalanma sonucunda sıvı hale gelen yağ dokuları titreşimli kanuller aracılığı ile vücuttan çıkarılır.

Bu teknikte yağ dokusunun parçalanması sayesinde bölgede deformasyon oluşma oranı oldukça azdır. Teknikte yağ dokusunun çıkarılma sürecinde PAL yönteminde kullanılan titreşimli kanüllerin tercih edilmesi de operasyon sonrasında bölgede daha düz bir görüntü oluşmasına yardımcı olur. Six Pack estetiği ile birlikte alınan yağ dokularının özel işlemlerden geçirildikten sonra göğüs, kol ve omuz bölgesine enjekte edilerek daha kaslı ve yapılı bir görünüm elde edilmesi de mümkündür.

Six pack estetiği yaptıranlar için iyileşme süreci

Hi-Def Liposuction işleminde operasyon sonrasında bölgede ortaya çıkabilecek düzensiz görüntüyü engellemek ve iyileşme süresini hızlandırmak için Vaser (Ultrasonic Liposuction) ve PAL (Powerassited Liposuction) yöntemleri birlikte kullanılıyor. Bu sayede bölgedeki kas ve bağ dokular hasar normalden çok daha az hasar görüyor ve operasyon sonrası meydana gelebilecek morluklarda ciddi bir azalma sağlanıyor. Operasyondan sonra yapılan uygulamaya göre tavsiyeleri değişiyor. Korse kullanımı bu operasyon sonrasında yapılan önerilerinden birisi. Bölgede tam olarak iyileşme gerçekleşene kadar ağır hareketlerden uzak durulması da tavsiye ediliyor.

Sonuçları ne zaman ortaya çıkıyor?

Six pack estetiği yaptırmanın en güzel yanlarından birisi de iyileşme sürecinin de etkilerin belirginleşmesinin de kısa sürede gerçekleşmesi. Operasyon sonrasında bölgede kısa süreli şişlik ve ödem meydana gelse de bunların ortadan kalkması ile birlikte arzu edilen görünüme kavuşulmuş olunuyor. Operasyondan yaklaşık olarak 1-1,5 ay sonra hayallerinizdeki görünüme sahip olmanız kaçınılmaz. Ancak bu operasyonun etkilerinin kalıcı şekilde devam etmesi için sağlıklı beslenme ve spor çok önemli. Yeni yılın ilk ayında alacağınız bir kararla hem istediğiniz kaslı vücuda sahip olabilir hem de bu görünümü korumak için sağlıklı bir hayata adım atabilirsiniz.