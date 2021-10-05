Anne- baba arasındaki kan grubunda farklılıkların olması anlamına gelen kan uyuşmazlığı, anne karnındaki bebeğin sağlığı açısından risk oluşturabiliyor. Bu nedenle kan uyuşmazlığı olan çiftlerin tedavi olması önem taşımaktadır. Peki kan uyuşmazlığı nasıl olur, nasıl anlaşılır ve tedavi edilir?

Kan uyuşmazlığı nasıl olur?

Gebe anne, Rh (-) negatif kan grubuna sahip ise baba adayının kan grubu mutlaka öğrenilir ve eğer baba Rh (+) ise çiftte Rh/rh uygunsuzluğu yani kana uyuşmazlığı vardır. Kan uyuşmazlığı Rh ve ABO uyuşmazlığı olarak iki farklı şekilde oluşmaktadır.

Kan uyuşmazlığı nasıl anlaşılır?

Evlilik için resmi kurumlara müracaatta bulunan çiftler, gerekli testleri yaptırdıkları sırada kan uyuşmazlığı problemine rastlayabiliyorlar. Anne ve babanın arasında yaşanan kan uyuşmazlığı, Türkiye dahil pek çok ülkede her kişide görülebiliyor. Rh(-) negatif ve Rh(+) pozitif kan temasında görülen kan uyuşmazlığının, uzman hekimler tarafından genellikle tedavisi mümkün.

Kan uyuşmazlığı tedavisi nasıl olur?

RH/rh uygunsuzluğu olan bir gebenin kanında, daha önceden yukarıda bahsettiğimiz ve bebeğin alyuvarlarını parçalayıp yok edecek antikorların mevcut olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma, anne kanından bir test ile yapılır.

Eğer test negatif yani annede bebeğin alyuvarlarına karşı gelişmiş herhangi bri antikor yoksa, gebelik sırasında oluşabilecek bir kanama nedeniyle gebede antikor oluşumunu önlemek amacıyla 28 gebelik haftasında kan uyuşmazlığı iğnesi uygulanır.

Doğumdan sonra ise bebeğin kan grubu belirlenir ve eğer bebeğin kan grubu Rh(+) ise doğumu takiben ilk 72 saatte kan uyuşmazlığı iğnesi yapılmalıdır. Böylece annede antikor üretimi engellenmiş ve bundan sonraki gebeliklerde bebeğin etkilenmesi önlenmiş olur.