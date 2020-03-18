Kahve Saç Rengi Kimlere Yakışır? Kahverengi Saç Rengi Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Son yıllarda saç renkleri arasında en popüler olan renklerden biri kahverengidir. Saçlarda doğal renkler ile cool bir görünüme sahip olmak kahverengi saç rengi ile mümkündür. Kahverengi saç renkleri farklı tonlarda kullanılabilmektedir. Hem doğal görünümü hem kişiyi zarif ve havalı göstermesi hem de çok farklı renk tonlarının olması nedeni ile çok fazla tercih edilen saç renklerinden biridir.

Kahve saç kimlere yakışır?

Kahvenin birçok tonu bulunduğu için bu tonlara göre hangi tene ve kimlere yakıştığına karar verilmelidir. Açık kahve tonları; tüm cilt rengi ve tüm cilt alt tonlarına yakışmaktadır. Koyu kahve saç rengi de her yaştan ve her cilt renginden kişiye yakışmaktadır.

Altın ışıltıları olan açık kahve tonları; buğday tenli ve esmer kişilere çok yakışmaktadır. Altın ışıltıları olan koyu kahve tonları; daha çok açık tenli kişilere yakışmaktadır. Küllü kahve tonları ise; gri yansımaları olan renkler esmer ve buğday tenli kişilere yakışmaktadır.

Kahverengi saç rengi akar mı?

Bütün saç renkleri her yıkamada belirli miktarlarda saçlardan akarlar. Kahverengi saç renkleri de her yıkamada saçlardan akan renklerden biridir. Koyu tonlardaki kahverengi saç renkleri saçlardan daha uzun sürede akarken, daha açık tonlardaki kahverengi saçlarında ise daha kısa sürede saçtan akma görülebilir.

Kahve saç bakımı nasıl yapılır?

Kahverengi saç rengine saçlar boyatıldığında gerekli bakımlarının yapılması halinde saçlar uzun süre sağlıklı kalır ve saç rengi uzun süre saçta korunur. Saçları kahverengi ile boyattıktan sonra mutlaka boyanmış saçlara özel olarak üretilen şampuanlar ve saç kremleri ile saçlar yıkamalıdır. Isıl işlemlerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Boyanın saçları kurutması ihtimaline karşı ise düzenli olarak saçlara nem maskeleri, nem verecek yağlar veya serumlar uygulanmalıdır. Saçlar bir sprey ile güneşin zararlı etkilerinden ve dışarıdaki havanın kirliliğinden korunmalıdır.