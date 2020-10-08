Jojoba yağı, özellikle saç ve cildi nemlendirme özelliği ile bilinir. Ancak bu ürün nemlendiriciden çok daha fazlasını yapıyor. Jojoba yağını makyaj temizleyiciden ayak yumuşatıcıya, dudak balsamına, kütikül yağına ve hatta güneş yanığı tedavisine kadar sayısız alanda kullanmak mümkün.

jojoba yağı neden faydalı?

Jojoba yağı aslında simmondsia chinensis bitkisinin tohumundan elde edilen bir üründür. Uzun raf ömrü ve yüksek sıcaklıklara dayanıklılığı ile bilinir. Bununla birlikte, jojobayı güzellik için bu kadar faydalı kılan şey, cildinizin doğal olarak ürettiği yağlar gibi davranma yeteneğidir. Doğada bulunan tüm bileşiklerin dışında, jojoba yağı yapısal ve kimyasal olarak insan sebumuna çok benzer.

Bu özelliği ile de çok yağ üreten cildi dengelemeye, kuru saçlara, saç kırıklarına ve kepekli saç derisini tedavi etmeye yardımcı olur. Bu yağın kimyasal yapısı cilt bakımı rutininizde kullandığınız bileşenlerin emilimini artırmaya yardımcı olur çünkü cilt jojobayı o kadar iyi emer ki altına uyguladığınız ürünleri taşır.

Tüm bunların yanı sıra jojoba yağı akne ve sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarının iyileştirilmesine yardımcı olması ile de biliniyor.

Jojoba yağı neden güzellik rutininizin bir parçası olmalı?

Yukarıda saydığımız nedenlerin dışında, jojoba yağını kullanmanız için daha pek çok sebep bulunuyor.

Jojoba yağı E Vitamini bakımından zengin bir antioksidandır, yani kirletici maddelerin ve diğer toksinlerin cilt üzerindeki etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir

Jojoba yağı aynı zamanda antibakteriyeldir. Bu özelliği ile tırnak yataklarını nemlendirip ve tırnak etlerini yumuşatırken potansiyel enfeksiyonlara karşı da korur.

Jojoba yağı çok hassas cilde sahip olanlar için bile hipoalerjeniktir. Buna rağmen siz bu yağı kullanmadan kolunuzun iç kısmına uygulayın ve cildinizin reaksiyon gösterip göstermediğinden emin olun.