Işıltılı, Genç ve Canlı Bir Cilt Hayal Değil!

Her yaş için kusursuz cilt

Her yaşta kadın için kusursuz cilde sahip olmak oldukça önem taşır. Sağlıklı ve kusursuz cilde sahip olmak için beslenme haricinde cilt uygulamaları da önem taşımaktadır. Farklı ihtiyaçlara yönelik uygulamalar ise şu şekildedir;

Medikal cilt bakımı: Uzman hekim tarafından kişinin cildine yönelik ihtiyaçları için yapılan derinlemesine cilt temizliğidir. Düzenli aralıklarla yapılması gereken medikal cilt bakımlarında önerilen zaman aralığı 6 – 8 hafta arasıdır. İşlem boyunca cilt temizlenir ve ihtiyacı olan eksiklikleri tamamlanır. Klasik medikal cilt bakım aşamasıları şu şekildedir; cilt temizliği, peeling işlemi, tonik, siyah nokta ve komedon temizliği, sakinleştirici maske, serum ve nemlendirici uygulaması. Kullanıcak her ürün kişinin cilt tipine ve ihtiyacına göre seçilmelidir. 20 yaşından sonra herkesin yaptırabileceği bu temizlik sayesinde daha genç ve diri bir cilde sahip olabilirsiniz.

Lazer ile cilt gençleştirme: Lazer yöntemi ile cilt taranarak kolajen üretimi arttırılır. Tercih edilen lazer türü ise Co2 fraksiyonel lazerdir. Ortalam olarak 20 – 30 dakika kadar sürmektedir. Lazer ışınları cildin üst ve alt bölgelerine kolaylıkla ulaşmaktadır. Bu sayede cilt daha canlı ve gergin bir görünüm kazanır. İşlem sonrası ciltte küçük yaralar ve kızarıklıklar oluşabilir. Bu yaralar kabuklanma ile kendi kendine geçecektir. Kolajen üretimi ile cilde işlemin belli olması 2 ila 3 ayı bulabilir. Cilt elastikiyetinin kaybedilmeye başladığı 28 yaşlarında ve sonraki yaşlarda tercih edilebilir.

Gençlik aşısı: Zaman içersinde çevresel faktörler ile oluşan deformeler için tercih edilen bir yöntemdir. Mat, kuru ve elastikiyetini kaybetmeye başlayan ya da kaybetmiş ciltlerin tercih edebileceği bir yöntemdir. Yapılacak aşı ile hücre yapımına destek olan polinükleotid maddesi enjekte edilir böylece cilt kendini yenileyerek gençleştirir. İşlem ise oldukça kolaydır. Cilt altına küçük iğneler verilerek yapılır. İşlem sonrası hafif kızarıklık görülebilir. Somon aşısı ile kollajen ve elastik liflerini arttırılık, sarkmalar engel olur, esneklik kaybını azaltır ve başta göz çevresi olmak üzere kırışıklıkları hafifletir.

Yüz mezoterapisi: Mezoterapi yöntemi, güneş, stres ve diğer çevresel etkenlerin sonuçlarını kaldırmak için tercih edilir. Cildimizin ihtiyaç duyduğu maddelerin kokteyl olarak verilme yöntemidir. Sıklıkla uygulama bölgeri ise yüz, boyun ve ellerdir. Kırışıklık, çökme ve sarkmalar için oldukça ideal bir yöntemdir. Mat, cansız, lekeli ve solgun görülen ciltlerde tercih edebilir. Bu yöntem ile cildin vitamin ve mineral ihtiyacı karşılanarak bozulan kan dolaşımı düzeltilir. Uygulama yöntemi ise oldukça kolaydır. İşlem yapılacak bölge dezenfekte edilir, hazırlanan karışım cilde enjekte edilir. Ağrıyı önlemek amacıyla soğuk kompres yapılabilir.

Kolajen aşısı: Dolgun ve pürüzsüz cilt isteyenlerin her yaşta tercih edebileceği bir yöntemdir. Aşı sayesinde cilde azalmaya başlayan kolajen desteklenir. Aşı ile akne skarı ve ameliyat izleri de giderilebilir. Lokal anestesi ile ince uçlu bir iğne ile yüzünüze kolajen enjekte edilmesi ile işlem tamamlanır. İhtiyaca göre 1-2 hafta ara ile uygulanabilir.

Karbon peeling: Bu yöntem ile gözenek genişliği, yağ düzensizliği ve sarkmaların önüne geçilebilir. Yaklaşık 30 dakika süren bu işlem ile gündelik hayatına hemen dönebilirsiniz. Temizlenen cilde karbon serumu sürülür ve 5 – 10 dakika kadar cildin karbonu emmesi beklenir. Ardından cilde lazer uygulanır ve böylelikle cilt karbonları lazer ile emer. Isı, ses ile emilim daha kolay gerçekleşir. İşlem sonrası gözeneklerde küçülme, ciltte gerginlik ve lekelerde hafifleme görülür.