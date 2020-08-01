İlk Buluşmada Dikkat Etmeniz Gereken Sinyalller

Saçlarıyla oynuyorsa

Beden dili uzmanları, insanların hoşlandığı kişinin yanındayken ellerinin istemsizce saçlarına gittiğini, saçlarıyla oynadıklarını ya da düzelttiklerini söylüyor. Bilinçsizce yapılan bu hareketin altında içgüsel nedenler yatıyor. Kadınlar, hoşlandığı kişinin karşısında yüz hatlarını iyice ortaya çıkarmak için saçlarını kulaklarının arkasına atıyor. Erkekler ise hoşlandıkları kişinin yanında farkında olmadan saçlarını düzeltiyor.

Temas halindeyse

Bir insanın sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamanın en kolay yollarından biri size temas edip etmediğine bakmaktır. Sohbet sırasında elinize, kolunuza ya da omzunuza küçük dokunuşlar yapıyorsa, sizden hoşlanıyor demektir.

Göz teması

Göz teması sadece kadın-erkek ilişkilerinde değil, iletişimin her modelinde geçerlidir. Karşınızdaki kişi konuşurken gözlerini sizden kaçırmıyor hatta direkt gözlerinizin içine bakıyorsa, aranızda fiziksel bir çekim var diyebiliriz.

Telefonuyla çok ilgileniyorsa

Telefonlar, hepimizin hayatının vazgeçilmezleri. Ancak topluluk içinde sürekli telefon ile ilgilenmek hiç hoş değildir. Hele de ilk buluşmada! İlk buluşmada karşınızdaki sık sık telefonunu kontrol ediyor, hatta mesajlaşıyorsa, bu sizinle pek ilgilenmediği, sizden hoşlanmadığını anlamına gelir.

Gülüyorsa

Aşk yüzü güldürür! İlk buluşmada karşınızdaki kişi gülümsüyorsa ve neşeli bir haldeyse sizden hoşlandığından emin olabilirsiniz. Buluşmalarda bazen can sıkıcı olabilecek durumlar yaşanabilir; garson siparişi yanlış getirir ya da rezerve ettiğiniz masaya başkasını oturtur. Gerginlik yaratabilecek herhangi bir durum karşısında yine de sakinliğini koruyor, neşesini bozmuyorsa gecenin sonunda ikinci randevu için sözleşeceksiniz demektir.