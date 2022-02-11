Hodan Nedir, Neye Faydalıdır? İşte, Hodan Otu ve Yağı Faydaları

Ülkemiz çapında daha çok Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgelerinde yetişmektedir. Yol kenarlarında kendi kendine ortaya çıkan bu ot çeşidi; insan sağlığına olan yararları ile bilinmektedir. Hodan otu, ilkbahar mevsiminde ortaya çıkıp, Ekim aylarına kadar yaşamını sürdüren bir ot türüdür.

Hodan otu nedir?

Hodan otu; Hodangiller familyasından olan bir bitki türüdür. Bitkinin boyu 60 santimetreye dek çıkmakta olup, morumsu gövdeye ve yeşil yapraklara sahiptir. Bulunduğu yere göre beyaz, mavi veya pembe çiçeklerle açtığı belirtilebilir.

Hodan otu neye faydalıdır?

Hodan otu; insanın sıkıntılarını giderip, cesaretin çoğalmasına yardımcı olan bir bitkidir. Yapılan incelemelere göre hodan otu; böbreküstü bezlerine olumlu etkiler sağlayarak, rahatlık hissi vermektedir.

Hodan otu nasıl kullanılır?

Hodan otu; genel olarak çay şeklinde tüketilmektedir. Kullanımı adına bir tutam kadar Hodan otu, kaynatılan suya konulmalıdır. Demlenmesi için 10 dakika boyunca beklemek yeterli olacaktır. Bunun dışında cilt bakımı için de Hodan otu, yağ şeklinde kullanılmaktadır.

Hodan yağı nedir?

Hodan yağı, yüksek gama linoleik asit (GLA) içeriği bakımından güçlüdür. Bu yağ asidinin birçok hastalığa bağlı iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Yıldız şeklindeki mavi çiçekleriyle dikkat çeken büyük bir bitki olan hodan bitkisi, Kuzey Afrika ve Avrupa'ya özgüdür ve o zamandan beri Kuzey Amerika'da sıklıkla kullanılır. Bir başka deyişle "yıldız çiçeği" olarak adlandırılan bitkinin bitkisel kısımları yenilebilir ve yağ haline getirilip hodan yağının faydalarından yararlanılabilir.

Hodan yağı nerelerde kullanılır?

Hodan yağı, aşağıdaki kullanımlar için klinik araştırmalarda umut vaat etmiştir:

İltihap

Akne

Meme ağrısı

Kalp-damar hastalığı

Egzama

Menopoz

Gül hastalığı

Ayrıca bir kesinliği olmasa da araştırmalar, hodan yağının anne sütünü artırdığına ve şeker hastalığı, epilepsi gibi şikayetleri hafiflettiğine dikkat çekiyor.

Hodan Yağının Faydaları

Linolenik asit

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, hodan yağı yüksek bir GLA veya linolenik asit içeriğine sahiptir. GLA, vücudunuzun prostaglandin E1'e (PGE1) dönüştürdüğü bir tür yağ asididir ve ayrıca diğer tohumlarda ve kuru yemişlerde ve bitkisel yağlarda bulunur.

Bu madde vücudunuzda bir hormon gibi hareket ederek cilt hastalıklarına ve kardiyovasküler sorunlara bağlı iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Hodan yağı, diğer tohum yağlarına kıyasla en yüksek GLA içeriğine sahip olduğu söylendiği için büyük ilgi topluyor.

Cilt bariyerini korur

Araştırmalar, topikal hodan yağı ve diğerinin GLA içeren bitki yağları kullanılarak, hodan yağı antioksidan ve atopik dermatiti olan insanlar için yararlı olabileceğine, anti-inflamatuar etkilere sahip olduğunu gösteriyor.

Hodan yağının diğer iyi geldiği hastalıklar;