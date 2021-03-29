Hint Yağının Saça Faydaları Neler, Nasıl Kullanılır? Hint Yağı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hint yağı, Ricinus communis ya da diğer adıyla Hint bitkisinin tohumlarından elde ediliyor. Saçlar için oldukça faydalı olmasının yanı sıra cilt bakımında da tercih edilebiliyor. Risinoleik asit, cildi kolajen hasarı ve kırışıklıklardan koruyan güçlü bir antioksidan. Hint yağı da bu antioksidanı içerir. Ayrıca, cildi korur ve nem kaybını önler.

Hint yağının saça faydaları neler?

Hint yağı saçlar için faydalı bir yağ. Saç diplerine bir miktar alınıp, masaj yaparak uygulandığında baş kısmında kan dolaşımını hızlandırır. Böylece, saçlar güçlü ve parlak görünür. Ayrıca saçların uzamasını sağlar, kopma ve yıpranmaları engeller.

Hint yağı nasıl kullanılır?

- Saça parlaklık kazandırır

Tamamen saf Hint yağını haftada iki ya da 3 defa saç uçlarınıza uygulayabilirsiniz. Düzenli kullanımda saçınıza parlaklık kazandırır.

- Cildi nemlendirir

Cildinize nemlendirici uyguladıktan sonra kuru bölgelere sürebilirsiniz. Gerekli durumlarda günde bir ya da iki defa uygulanabilir.

- Kaş ve kirpikleri besler

Düzenli olarak her gün bir miktar Hint yağını kaş ve kirpiklerde kullanılabilir. Böylece kaş ve kirpikleri besler ve kalınlaşmasına yardımcı olur.

Hint yağının herhangi bir zararı var mı?

Seyreltilmemiş, düz Hint yağını cilde uygulamak tahrişe, iltihaba ve kuruluğa yol açabilir. Bu nedenle seyreltilmiş formülü uygulandığından emin olunmalı.