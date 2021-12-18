Hermafrodit Nedir, Nasıl Olur? Hermafrodit Tedavisi ve Tarihi

Hermafrodit Nedir?

Hermafrodit, hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahip olma durumudur. Hermafrodit bitkiler, (çoğu çiçekli bitkiler veya anjiyospermler) monoecious veya biseksüel olarak adlandırılır. Hermafrodit hayvanlar (çoğunlukla solucanlar , yosun hayvanları , kelebekler , salyangozlar , sümüklü böcekler ve midyeler gibi omurgasızlar) genellikle parazittir, yavaş hareket eder veya başka bir hayvan veya bitkiye kalıcı olarak bağlıdır.

İnsanlarda Hermafrodit Nasıl Olur?

İnsanlarda, dış genital organlar ile iç üreme organları arasındaki uyumsuzlukları içeren durumlar interseks terimi ile tanımlanır . İnterseks koşulları bazen cinsel gelişim bozuklukları (DSD'ler) olarak da adlandırılır. Bu tür durumlar insanlarda son derece nadirdir. Ovotestiküler bozuklukta (bazen gerçek hermafroditizm olarak da adlandırılır), bir kişinin hem yumurtalık hem de testis dokusu vardır . Yumurtalık ve testis dokusu ayrı olabilir veya ikisi bir ovotestis denilen şeyde birleştirilebilir. Etkilenen bireyler, erkek-dişi gösteren cinsiyet kromozomlarına sahiptir.mozaisizm (bir bireyin hem erkek XY hem de dişi XX kromozom çiftlerine sahip olduğu). Her zaman olmasa da çoğu zaman kromozom tamamlayıcısı 46,XX'dir ve bu tür her bireyde otozomlardan birinde (cinsiyet kromozomları dışındaki 22 çift kromozomdan herhangi biri) Y kromozomal materyalinin kanıtı da vardır.

46,XX kromozomu olan bireyler genellikle büyük bir fallusa sahip belirsiz dış genital organlara sahiptir ve bu nedenle genellikle erkek olarak yetiştirilirler. Bununla birlikte, ergenlik ve menstrüasyon sırasında göğüsler geliştirirler ve sadece nadir durumlarda gerçekten sperm üretirler . 46,XX intersekste (dişi psödohermafroditizm) bireylerde erkek dış genital organları bulunur, ancak bir kadının kromozomal yapısı ve üreme organları vardır. 46,XY'de (erkekpsödohermafroditizm ), bireylerin belirsiz veya dişi dış genital organları vardır, ancak bir erkeğin kromozomal yapısı ve üreme organları, testisler bozuk olabilir veya olmayabilir.

Hermafrodit Tedavisi

İnsanlarda interseks tedavisi, tanının konulduğu yaşa bağlıdır. Tarihsel olarak, eğer doğumda teşhis edilmişse, cinsiyet seçimi (tipik olarak ebeveynler tarafından) dış genital organların durumuna (yani, hangi cinsiyet organlarının baskın olduğu) göre yapılırdı, daha sonra gonadları çıkarmak için interseks ameliyatı yapıldı. karşı cins. Kalan cinsel organlar daha sonra seçilen cinsiyete benzeyecek şekilde yeniden yapılandırıldı. Kadın cinsel organının yeniden yapılandırılması, erkek cinsel organının yeniden yapılandırılmasından daha kolay bir şekilde gerçekleştirildi, bu nedenle belirsiz bireyler genellikle kadın olarak yapıldı. Bununla birlikte, interseks cerrahinin etkilenen bireyler için uzun vadeli sonuçları vardır. Örneğin, yaşamının ilerleyen dönemlerinde kişi ameliyatın sonuçlarından memnun olmayabilir ve kendisine atanan kişilerle özdeşleşmeyebilir.cinsiyet . Bu nedenle, hasta rızası, interseks cerrahisi ile ilgili kararların giderek daha önemli bir parçası haline geldi; öyle ki, hastalar cinsiyetlerini düşünmek için yeterli zamana sahip olduktan ve tedavi hakkında bilinçli kararlar verebildikten sonra cerrahi, ergenlik veya yetişkinliğe kadar ertelenebilir. Yaşlı bireylerde kabul edilen cinsiyet, uygun cerrahi prosedürler ve hormonal tedavi ile pekiştirilebilir.

Kaynak: Britannica