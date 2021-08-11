Güzellik Uzmanı Nasıl Olunur, Neler Yapar? İşte, Güzellik Uzmanı İş İmkanları

Çoğunlukla kadınlar olsa da erkekler de artık cilt temizliği ve belirli yaş aralarında oluşabilen kırışıklık ve lekelere karşı önlem almak için güzellik uzmanlarını tercih ediyor. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte artık cilt üzerinde işlem yapmak oldukça pratik. Ancak bu aletlerin kullanımı için de ayrı bir eğitim gerekiyor. Peki güzellik uzmanı nasıl olunur, neler yapar? İşte güzellik uzmanı ile ilgili merak edilenler…

Güzellik uzmanı nasıl olunur?

Cilt aslında hafife alınmayacak kadar önemlidir ve cilt üzerinde yapılacak en ufak bir hata bile geri dönüşü olmayan sonuçları beraberinde getirebilir. Bu nedenle cilt bakımı ve temizliği için teknolojik aletleri kullanmak bir hüner ve eğitim ister. Tam da bu nedenden dolayı güzellik uzmanı olmak isteyen adaylar öncesinde sıkı bir eğitimden geçer.

Güzellik uzmanı olmak için meslek liselerinden mezun olunması gerekmektedir. Milli Eğitime Bağlı olan meslek okullarından güzellik uzmanı sertifikaları alarak mesleğe başlayabilirler. Bunlar ile birlikte özel kuruluşların açmış olduğu eğitim kurslarına katılarak aldıkları sertifika da geçerlidir.

Güzellik uzmanı olmak için MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) ve Meslek okullarını tercih edebilirsiniz.

MEB onaylı kurslara katılacak olanların bilmesi gerekenlerden en önemlisi günümüzde güzellik uzmanlığı kursları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Kurs bitiminde alacakları sertifika ile tercih ettikleri güzellik ve bakım merkezlerinde sertifikaları ile çalışabilirler. Kurslarda almış olduğunuz eğitimler uygulamaları olarak yapılacağından ve staj niteliği taşır.

Güzellik uzmanı neler yapar?

Güzellik uzmanının ihtiyaçlar doğrultusunda belirli görevlerde aktif olarak yer alabilirler. Örneğin, güzellik merkezlerinde yapılan cilt bakımı, epilasyon, makyaj, vücut işlemleri, çeşitli zayıflama aletlerinin kullanımı ve daha birçok işlemini güzellik uzmanları tarafından yapılır.

Güzellik uzmanları nerelerde çalışabilir?

Güzellik uzmanları, güzelliği kapsayan pek çok merkezde, hatta ekran arkası oyuncuların bakımı için kulislerde görev alabilirler. İşte güzellik uzmanlarının yer alabileceği bazı iş imkanları…