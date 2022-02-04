Günlük Burç Yorumları: 4 Şubat 2022 Cuma Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Empati yap!

Ay, Balık burcunda boşlukta ilerliyor ve saat 18.49’dan sonra Koç burcuna geçiyor. Güneş ve Satürn, Kova burcunda kavuşuyor. Merkür, Oğlak burcunda ileri hareketine başlıyor. Kendini tuhaf hissediyorsun, rahatlamaya ve çatışmalardan kaçınmaya çalış. Çevrendeki insanlar sanki seni bazı konularda yanıltıyor diye düşünebilirsin.Ya da çok sevdiğin bir dostunun ihaneti seni incitmiş olabilir.Hiç kimsenin zayıflıklarını ya da huzursuzluklarını başkaları ile konuşma.Kimseye öfke ya da kin duymamalısın.

Günün Motivasyon Sözü: “Hakikat yürüyüş halindedir ve hiçbir şey onu durduramaz.” Emile Zola

4 Şubat Koç burcu yorumu

İletişim yönü ile sizleri baskı altına almak isteyenler olabilir.

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4 Şubat Boğa burcu yorumu

Her görevi kabul etmeden sadece sorumlu olduğunuz alan ile ilgilendiğinizi ifade edebilirsiniz.

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4 Şubat İkizler burcu yorumu

Uzun zamandır aradığınız bir bilgiye tesadüfen ulaşıyorsunuz.

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4 Şubat Yengeç burcu yorumu

Endişeleniyorsunuz. Bağımsız hareket edemeyeceğinizi düşünmeniz hayatınızın kısıtlandığını hissettirecektir.

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4 Şubat Aslan burcu yorumu

Sosyal ilişkilerinizde üzerinizde gereksiz bir baskı hissedebilirsiniz.

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4 Şubat Başak burcu yorumu

Günlük yoğunluk içerisinde kendinize zaman ayıramıyorsunuz.

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4 Şubat Terazi burcu yorumu

Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi yansıtamayabilirsiniz.



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4 Şubat Akrep burcu yorumu

Aileniz yeni projelerinizi hayata geçirmenize engel olabilir.

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4 Şubat Yay burcu yorumu

Sosyal çevrenizde aktif olmak yerine içe kapanabilirsiniz.

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4 Şubat Oğlak burcu yorumu

Gelecek için maddi endişe duyabilirsiniz.

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4 Şubat Kova burcu yorumu

Hayat içerisinde artık bazı şeylerin kendiliğinden oluşmasına ihtiyacınız var.

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4 Şubat Balık burcu yorumu

Geçmiş hataların baskısını üzerinizde hissediyorsunuz.

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