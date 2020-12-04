Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Cuma Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 4 Aralık'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 4 Aralık günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın,4 Aralık Cuma günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 4 Aralık Cuma günü burç yorumlarınız..."
Finansal kararlarınızda acele etmeyin.
Ay, Yengeç burcunda ilerliyor, saat 16.48’de Aslan burcuna geçiyor. Nedensiz bir mutsuzluk, sinirlilik veya halsizlik hissedebilirsin. Sebebini bilmediğin kaygıdan uzaklaş, eğleneceğin alanlara odaklan. Güneş ısıtmıyor olabilir ama hala ışık vermeye devam ediyor. Gününü ve hislerini aydınlat. Ekonomik kaygılar ya da ev sahibinizle yaşadığınız sorunlar sizi bunaltmış olabilir. Bunlar şuan dünya koşullarında herkesin yaşadığı konulardır. Mümkün oldukça en sakin koşullarda hareket etmeye çalışın.
4 Aralık Koç burcu yorumu
Bilinçaltınız sizleri geçmişe götürüyor olabilir. Mutluluk veya hüzün herhangi bir konuda geriye dönük yaşamamalısınız.
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4 Aralık Boğa burcu yorumu
Bugün konuların sizlerin düşündüğü gibi çıkmaması adına hatalarınızdan dolayı özür dileyebilirsiniz.
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4 Aralık İkizler burcu yorumu
Duygularınız hayaller âleminde hareket ediyor olabilir. Zihinsel aktivitelerinizi hayata geçirmek için planlı bir çalışma yapmalısınız.
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4 Aralık Yengeç burcu yorumu
Çevrenizde konuşma yaparken kişilerin dost mu düşman mı olduğuna karar vermelisiniz.
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4 Aralık Aslan burcu yorumu
Bugün kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. İçe çekilerek geçmiş anılarınızın canlandığı saatler olabilir.
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4 Aralık Başak burcu yorumu
Gelecek kaygısı içerisinde olabileceğiniz bir gün. Yakanızı bırakmayan aksiliklere sabır göstermek de zorlanıyor olabilirsiniz.
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4 Aralık Terazi burcu yorumu
Aileniz ile duygusal gerilimler yaşamamaya özen gösterin. Bazı konular da yaptığınız inatlaşma ileriye taşınarak kırıcı boyutlara ulaşıyor olabilir.
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4 Aralık Akrep burcu yorumu
Yakın çevrenize karşı öfkeli davranışlar sergileyebilirsiniz. Asıl anlatmak istediğiniz iyilikleri olsa bile ifade ediş tarzınız yanlış olabilir.
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4 Aralık Yay burcu yorumu
Tutunduğunuz bazı kişisel özelliklerinizin artık modernize olması gerektiğinin farkına varıyor olabilirsiniz.
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4 Aralık Oğlak burcu yorumu
Bugün ilişkilerinizde kendinizi daha duygusal ya da herhangi biri tarafından manipüle edilmiş hissedebilirsiniz.
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4 Aralık Kova burcu yorumu
Bugünün işini yarına bırakırsanız birikmiş işler altında daha fazla ezilirsiniz.
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4 Aralık Balık burcu yorumu
Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için çevresel koşulların değişmesini beklemek yerine koşullarınıza uygun daha rasyonel hedefler belirlemeyi seçin.
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