Günlük Burç Yorumları: 28 Temmuz Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Abartılı davranışlardan kaçının.

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Bugün Jüpiter burç değiştirerek Kova burcuna geri dönüyor. Geçmişte yaptıklarınızdan ders alarak ilerleyen günler için planlar yapın. Herkes konuşur ve yorum yapar. Siz kulaklarınızı tıkayın ve önünüze bakın. Yaşananları ve konuşulanları, kendiniz ve planlarınız için bir fırsat olarak görmelisiniz. Bugüne kadar geldiğiniz süreci değerlendirin. Mars-Jüpiter arasındaki karşıtlık sizleri bazı konularda restleşmeye taşıyabilir. Bu durum gerçek bir çözüm olmayabilir. Rakiplerinizi kıskanabilir ya da kadın ilişkilerinde kıskançlıklar içine çekilebilirsiniz. Geçmişte sizi yaralayan bir durum geri dönüyor çünkü gökyüzündeki bu geri dönüş, ilk günlerin bir hatırlatması niteliğinde olacak. Neler yapmanız ya da yapmamanız gerektiğini görmek, geçmişin derslerini hatırlamak şu an için işinize yarayacak.

28 Temmuz Koç burcu yorumu

Umduğunuz ya da bildiğiniz gibi olmayan şeylerin, sizi yolunuzdan etmesine müsaade etmemelisiniz.

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28 Temmuz Boğa burcu yorumu

Hayallerinizin peşinden gitmek isterken önünüze çıkan engelleri yıkmak isteyeceksiniz. Bu konuda duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz.

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28 Temmuz İkizler burcu yorumu

Eğitim hayatınız ya da işle ilgili bazı bağlantılarınızı atacağınız adımlarla ortaya çıkarabilirsiniz.

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28 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Özgüveninizi düşüren, hareketlerinizi kısıtlayan durumlardan sıyrılarak bugünü kendiniz için faydalı ve mutlu hale getirebilirsiniz.

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28 Temmuz Aslan burcu yorumu

Fikirlerinizi ve kendinizi daha iyi ifade edebilir, yeni insanlar arasına karışabilirsiniz.

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28 Temmuz Başak burcu yorumu

Birikmiş kelimeleriniz var. Yaşanılan karşısında sessiz kalmanız hiç konuşmayacağınız anlamına gelmiyor.

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28 Temmuz Terazi burcu yorumu

Duruşunuzun ve çalışmalarınızın sadece dost kazandırmadığını, etrafınızda kötü niyetli kişilerin de peyda olabileceğini unutmayın.

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28 Temmuz Akrep burcu yorumu

Çalışma alanınızda söz sahibi olmak isteyebilirsiniz. Fikirlerinizi hayata geçirmek için ön plana çıkabilirsiniz.

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28 Temmuz Yay burcu yorumu

Becerilerinizi somut hale getirmek için ideal bir gündesiniz. Yeni bir ticari sözleşmeye imza atabilirsiniz.

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28 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Kendinize yakın gördüğünüz kişilere sorunlarınızı anlatmak isteyebilirsiniz.

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28 Temmuz Kova burcu yorumu

Karşılaştığınız insanlar ve durumlara fazla eleştirel yaklaşabilirsiniz. Hoşunuza gitmeyen konularda sözlerinizi tartarak söylemelisiniz.

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28 Temmuz Balık burcu yorumu

Kariyerinizle ilgili geçmişte kalan bazı hedefleri gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Gerçekleşmeyen bazı hedefler hayal kırıklığına sebep olabilir.

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