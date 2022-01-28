Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Duygusal olarak çelişkilerin olabilir!

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Şu an yeni alışkanlıklar edinmek için iyi bir gün, ama duygusal olarak hassassın. Yeni şeyler keşfetmeye çalışmanız sizi yeniliklere daha yaklaştıracaktır. Bazen çelişkilerden çıkmak için yeni keşifler içine girmek gerekir. Kendinle yüzleş duygusal yüklerinden arın. Aile baskısını çok fazla önemseme ama onlara değer verdiğini hissettir. Aile hayatınız ya da annen bazı konularda sitem edebilir.Bu tür durumlara karşı daha ilgili ve alakalı olmayı seçmelisiniz. Kızınca alay etmek ya da umursamıyor gibi durmak sizi daha dışa karşı daha fazla umursamaz gösterebilir.Alındığınız,umursadığınız her şeyi söylemekten kaçınmayın.Çelişkilerden uzak kalmak ve kafanızı toplamak daha doğru olacak. Parasal konularda yatırımlara daha dikkat edin.

Günün Motivasyon Sözü: İnsanları değiştiren zaman, onlar hakkında sahip olduğumuz imajı değiştirmez.” Marcel Proust

28 Ocak Koç burcu yorumu

Aşk hayatınızdaki bazı kırgınlıklarınızı bugün telafi edebileceğiniz fırsatlarla çözebilirsiniz.

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28 Ocak Boğa burcu yorumu

Geçmiş aşk ilişkilerinde sizi yoran konuları ve olayları artık tamamen geride bırakma kararını alabilirsiniz.

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28 Ocak İkizler burcu yorumu

Hayatınıza bugün dahil olan kişinin özel bir anlamı olabilir.

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28 Ocak Yengeç burcu yorumu

Maddi konularınızın gündemde olacağı bir gün.

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28 Ocak Aslan burcu yorumu

İlişkilerde aktif bir rol üstleneceğiniz gün olabilir.

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28 Ocak Başak burcu yorumu

İş ve sorumluluklarınızı başarı ile bitirmeye odaklı olacağınız bir gün.

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28 Ocak Terazi burcu yorumu

Aşk hayatınızda ummadığınız başlangıçlar yapabilirsiniz.



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28 Ocak Akrep burcu yorumu

Aile üyelerinizle olan ilişkilerinizde gelişen birtakım olayları aydınlatırken zorlanabilirsiniz.

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28 Ocak Yay burcu yorumu

Maddi konularla ilgili beklentilerinizi karşılayabileceğiniz şanslı gelişmeler gündeminizde olabilir.

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28 Ocak Oğlak burcu yorumu

Aşk hayatınızla ilgili beklemediğiniz sürprizler hayatınıza dahil olabilir ve yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

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28 Ocak Kova burcu yorumu

Hayata karşı kurallarınızı bugün değiştirme kararı alabilirsiniz.

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28 Ocak Balık burcu yorumu

Özgürlüğünüze düşkün olacağınız önemli bir gün.

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