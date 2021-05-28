Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Cuma Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Duygularınızın pusulasına inanın.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Olaylara gerçekçi bir şekilde yaklaşmalısınız. Bu zamana kadar yapamadığınız ya da yapmaktan kaçındığınız tüm yanlışlarla yüzleşebilirsiniz. Dalgalara direnmeyin!

Dalgalarla sörf yapmayı öğrenin. Hayatın baskın tarafı sizi nereye çekiyorsa oraya gidin. Hayatınızın değişmesine izin verin. Yaşamı tüm sürprizleriyle kucaklayın.

28 Mayıs Koç burcu yorumu

Depresif ruh haliniz sizi biraz alıngan yapabilir. İnsanların her söylediğini kafanıza takmayın.

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28 Mayıs Boğa burcu yorumu

Sosyal çevreniz ile kurduğunuz iletişimlerde aradaki mesafeleri kaldırabilir ve farklı diyaloglar içine girebilirsiniz.

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28 Mayıs İkizler burcu yorumu

Geçmiş ilişkinizdeki partneriniz ikinci bir şans istemek için karşınıza çıkabilir.

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28 Mayıs Yengeç burcu yorumu

İkili ilişkilerde gerginlikler yaşayabileceğiniz bir gün olabilir. Söylemlerinizde yıkıcı ve öfkeli konuşmalardan uzak durmalısınız.

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28 Mayıs Aslan burcu yorumu

Gizli kalmasını istediğiniz bir sırrınız yakın çevreniz tarafından başkalarıyla paylaşılmış olabilir.

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28 Mayıs Başak burcu yorumu

Beklemediğiniz kişiler tarafında davet alabilir ve sürpriz konuşmalar içinde yer alabilirsiniz.

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28 Mayıs Terazi burcu yorumu

Duygu durumunuzu yanlış anlayıp olayları çarpıtmak isteyen insanlar olabilir.

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28 Mayıs Akrep burcu yorumu

Finansal konularda yeni bir yapılanmaya gidebilirsiniz. Gelir akışınızı arttırmak isterken sabırlı olmalısınız.

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28 Mayıs Yay burcu yorumu

Çevrenizle kurduğunuz iletişimlerde daha özenli olmaz gereken bir süreç olabilir.

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28 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Bugün kendinizi tekrarladığınızı düşünerek yaptığınız işleri acımasızca eleştirebilirsiniz. Bu durumu fazla abartıp takıntı haline getirmemelisiniz. Bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir.

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28 Mayıs Kova burcu yorumu

İletişiminizdeki güçlü söylemleriniz karşı tarafın sizden etkilenmesini sebep olabilir.

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28 Mayıs Balık burcu yorumu

Kendinizi anlatmadan anlaşılmak istediğiniz bir gün olabilir. Bu doğrultu da çevrenizi yeniden şekillendirmek isteyebilirsiniz.

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