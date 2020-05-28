Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Perşembe Günlük Burç Yorumları

Yaptığınızın en iyisini yapın!

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Bir ilişki içinde onurlandırılmıyorsanız kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Belki de onurlandırmanız gereken kişi sizsinizdir. Bu yüzden sizi yalnız bırakan ilişkilerden uzak durun. Bazen sınırları çizmek ve yeni bir kimlik oluşturmak gerekir. Bugün bu kararlar için uygun bir gündesiniz.

28 Mayıs Koç burcu yorumu

İlişkilerde hemen olsun kavramınızı bugün durdurun. Acele kararlar içinde olmamalısınız.

28 Mayıs Boğa burcu yorumu

Ortaklık ilişkilerinizin önem kazanacağı bir gün geneli içindesiniz. Bu şartları iyi değerlendirmeli kendi şansınızı yaratmalısınız.

28 Mayıs İkizler burcu yorumu

Maddi konularınızla ilgili denge yaratma zamanı geldi. Borçlar ve alacaklara yeni çözümler getirmek isteyebilirsiniz.

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28 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Alıngan davranmak yerine kırgınlıklara son vermek daha iyi bir fikir olabilir.

28 Mayıs Aslan burcu yorumu

Çevrenizden gelen destekler ile işleriniz daha da kolaylayacaktır.

28 Mayıs Başak burcu yorumu

Planlarınızı tam olarak yapmalı, hedeflerinize odaklanmalısınız. Başarının anahtarı sizsiniz.

28 Mayıs Terazi burcu yorumu

Neyin ne getireceğini tam olarak kestiremeyebilirsiniz. Bu noktada karar vermeyi biraz erteleyin.

28 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mayıs Akrep burcu yorumu

Daha sakin ifadeler kullanmalı, bazı şeyleri zamana yaymalısınız.

28 Mayıs Yay burcu yorumu

İlişkilerinizde karşı tarafın sizin için vereceği ani kararlar sizleri de dönüşü olmayan sözler sarf etmeye itekleyebilir.

28 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Beklentilerinizi yükselttiğiniz bir gün içinde olabilirsiniz. Kendinizi sevin, çevrenizi sevin, hayatınız sevin.

28 Mayıs Kova burcu yorumu

Zaman harcamaktan, eli boş dönmekten ya da gene olmadı demekten çekinmeyin.

28 Mayıs Balık burcu yorumu

Hedeflerimize ilerlerken zaman zaman durum muhasebesi yapmamız gerekiyor.