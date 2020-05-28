Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Perşembe Günlük Burç Yorumları
"28 Mayıs günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Bugün hangi burcu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 28 Mayıs günlük burç yorumlarını açıkladı. Kova burcu 28 Mayıs yorumu ne söylüyor? Aslan burcunu 28 Mayıs günü neler bekliyor? İşte 28 Mayıs günlük burç yorumlarınız..."
Yaptığınızın en iyisini yapın!
Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Bir ilişki içinde onurlandırılmıyorsanız kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Belki de onurlandırmanız gereken kişi sizsinizdir. Bu yüzden sizi yalnız bırakan ilişkilerden uzak durun. Bazen sınırları çizmek ve yeni bir kimlik oluşturmak gerekir. Bugün bu kararlar için uygun bir gündesiniz.
28 Mayıs Koç burcu yorumu
İlişkilerde hemen olsun kavramınızı bugün durdurun. Acele kararlar içinde olmamalısınız.
28 Mayıs Boğa burcu yorumu
Ortaklık ilişkilerinizin önem kazanacağı bir gün geneli içindesiniz. Bu şartları iyi değerlendirmeli kendi şansınızı yaratmalısınız.
28 Mayıs İkizler burcu yorumu
Maddi konularınızla ilgili denge yaratma zamanı geldi. Borçlar ve alacaklara yeni çözümler getirmek isteyebilirsiniz.
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28 Mayıs Yengeç burcu yorumu
Alıngan davranmak yerine kırgınlıklara son vermek daha iyi bir fikir olabilir.
28 Mayıs Aslan burcu yorumu
Çevrenizden gelen destekler ile işleriniz daha da kolaylayacaktır.
28 Mayıs Başak burcu yorumu
Planlarınızı tam olarak yapmalı, hedeflerinize odaklanmalısınız. Başarının anahtarı sizsiniz.
28 Mayıs Terazi burcu yorumu
Neyin ne getireceğini tam olarak kestiremeyebilirsiniz. Bu noktada karar vermeyi biraz erteleyin.
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28 Mayıs Akrep burcu yorumu
Daha sakin ifadeler kullanmalı, bazı şeyleri zamana yaymalısınız.
28 Mayıs Yay burcu yorumu
İlişkilerinizde karşı tarafın sizin için vereceği ani kararlar sizleri de dönüşü olmayan sözler sarf etmeye itekleyebilir.
28 Mayıs Oğlak burcu yorumu
Beklentilerinizi yükselttiğiniz bir gün içinde olabilirsiniz. Kendinizi sevin, çevrenizi sevin, hayatınız sevin.
28 Mayıs Kova burcu yorumu
Zaman harcamaktan, eli boş dönmekten ya da gene olmadı demekten çekinmeyin.
28 Mayıs Balık burcu yorumu
Hedeflerimize ilerlerken zaman zaman durum muhasebesi yapmamız gerekiyor.