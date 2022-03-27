Günlük Burç Yorumları: 27 Mart 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 27 Mart'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 27 Mart günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 27 Mart günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte, 27 Mart 2022 Pazar günlük burç yorumları..."
İletişim hızlanıyor ve enerji yükseliyor.
Ay, Kova burcunda ilerliyor; Merkür, Koç burcuna geçiyor. Çok yoruldun, çok kırıldın, çok gözyaşı döktün ama sabret! Emek harcadığın, hayalini kurduğun şey en doğru zamanda seni bulacak. Evrene güven! Bugün enerjini tazele.Gelen dışarı çıkma tekliflerini kabul et ve sosyalleş.Hatta kendini daha özgür hissetmek adına yürüyüş yapmak dostlarınla sohbet etmek çok iyi hissettirecek.Bugün seyahet etmek yada bol sosyal organizasyonlarda olmak kendinizi keşfetmenize yardımcı olacaktır.Duygusal dünyanızdaki iniş çıkışları ve buna sebep olanları artık hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Kimse sizi üzemez ve yoramaz.Bunun artık net çizgisini çiziyorsunuz.Partnerizle ya da ortaklarınızla yapacağınız konuşmalarda uslubünüze dikkat edin.Çevrenizdeki insanlara karşı yapacağınız konuşmalarda dobralık adı altında kırıcılık yaratmayın.İnsan kırmayın.
Motivasyon sözü: “Kalbi ile dili bir olan insandan korkma.” Şems-i Tebrizi
27 Mart Koç burcu yorumu
Duygularınızı yıkan kişilere karşı çok sert tepkileriniz olacaktır.
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27 Mart Boğa burcu yorumu
Kariyerinizi noktalamayı düşünüyorsunuz.
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27 Mart İkizler burcu yorumu
Değişmesini istemediğiniz konular da artık zorunlu olarak dönüşüme gideceksiniz.
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27 Mart Yengeç burcu yorumu
Evliliğinizde sorunları çözemediğinizi düşünüyorsunuz.
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27 Mart Aslan burcu yorumu
Çalışma arkadaşlarınız ile sosyal bir ortam da görüşeceksiniz.
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27 Mart Başak burcu yorumu
Hayatınıza beklenmedik bir anda giriş yapanlar olacaktır.
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27 Mart Terazi burcu yorumu
Üzerinize aldığınız sorumlulukları artık ailenize teslim etmek isteyeceksiniz.
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27 Mart Akrep burcu yorumu
Kardeşlerinize sitem edebilirsiniz. Aile bağlarını koparmak isteyişlerine mani olmaya çalışıyorsunuz.
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27 Mart Yay burcu yorumu
Ruhsal olarak artık kendinizi belirli bir filtre ile hareket ederken buluyorsunuz.
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27 Mart Oğlak burcu yorumu
Kişisel olarak kurduğunuz yapıları yıkmak için çaba harcayacaksınız.
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27 Mart Kova burcu yorumu
Hazırlık evresi tamamlanıyor. Planlarınız da emin adımlarla ilerliyorsunuz.
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27 Mart Balık burcu yorumu
Özel alanınızdan ayrılarak yardımcı olmak istediğiniz kişilere karşı yumuşak tavrınızı sonlandırıyorsunuz.