Günlük Burç Yorumları: 27 Mart 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

İletişim hızlanıyor ve enerji yükseliyor.

Ay, Kova burcunda ilerliyor; Merkür, Koç burcuna geçiyor. Çok yoruldun, çok kırıldın, çok gözyaşı döktün ama sabret! Emek harcadığın, hayalini kurduğun şey en doğru zamanda seni bulacak. Evrene güven! Bugün enerjini tazele.Gelen dışarı çıkma tekliflerini kabul et ve sosyalleş.Hatta kendini daha özgür hissetmek adına yürüyüş yapmak dostlarınla sohbet etmek çok iyi hissettirecek.Bugün seyahet etmek yada bol sosyal organizasyonlarda olmak kendinizi keşfetmenize yardımcı olacaktır.Duygusal dünyanızdaki iniş çıkışları ve buna sebep olanları artık hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Kimse sizi üzemez ve yoramaz.Bunun artık net çizgisini çiziyorsunuz.Partnerizle ya da ortaklarınızla yapacağınız konuşmalarda uslubünüze dikkat edin.Çevrenizdeki insanlara karşı yapacağınız konuşmalarda dobralık adı altında kırıcılık yaratmayın.İnsan kırmayın.

Motivasyon sözü: “Kalbi ile dili bir olan insandan korkma.” Şems-i Tebrizi

27 Mart Koç burcu yorumu

Duygularınızı yıkan kişilere karşı çok sert tepkileriniz olacaktır.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Mart Boğa burcu yorumu

Kariyerinizi noktalamayı düşünüyorsunuz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Mart İkizler burcu yorumu

Değişmesini istemediğiniz konular da artık zorunlu olarak dönüşüme gideceksiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Mart Yengeç burcu yorumu

Evliliğinizde sorunları çözemediğinizi düşünüyorsunuz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Mart Aslan burcu yorumu

Çalışma arkadaşlarınız ile sosyal bir ortam da görüşeceksiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Mart Başak burcu yorumu

Hayatınıza beklenmedik bir anda giriş yapanlar olacaktır.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Mart Terazi burcu yorumu

Üzerinize aldığınız sorumlulukları artık ailenize teslim etmek isteyeceksiniz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Mart Akrep burcu yorumu

Kardeşlerinize sitem edebilirsiniz. Aile bağlarını koparmak isteyişlerine mani olmaya çalışıyorsunuz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Mart Yay burcu yorumu

Ruhsal olarak artık kendinizi belirli bir filtre ile hareket ederken buluyorsunuz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Mart Oğlak burcu yorumu

Kişisel olarak kurduğunuz yapıları yıkmak için çaba harcayacaksınız.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Mart Kova burcu yorumu

Hazırlık evresi tamamlanıyor. Planlarınız da emin adımlarla ilerliyorsunuz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Mart Balık burcu yorumu

Özel alanınızdan ayrılarak yardımcı olmak istediğiniz kişilere karşı yumuşak tavrınızı sonlandırıyorsunuz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!