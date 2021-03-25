Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Peşinden koşacak cesaretin varsa başarırsın.

Ay aslan burcunda ilerliyor ve Jüpiter ile karşıtlığı kesinleşiyor. Hayatınızla ilgili şaşırtıcı kararlara ilerlerken egosal durumlar sizleri zorlayabilir. Bazı şeyleri kontrol etmeniz oldukça zor olabilir. Bugün yaşadığınız konularda tam vazgeçme eşiğine gelecek olursanız bu yola neden çıktığınızı düşünün. İnsan bu yola neden çıktığını yeniden sorguladığında bazı şeyleri daha rahat görebilir. Sonuç ne olursa olsun verdiğiniz emeğin karşılığı mutlaka sizi bulacaktır. İnandığınız yoldan dönmeyin. Yeni hedefler içerisine ilerlemekten de çekinmeyin.

25 Mart Koç burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde uyumlu ve gelişimci yönlerinizi sergileyeceksiniz. İkili diyaloglarda uzlaşmacı tavrınız beğeni toplayacaktır. Yeni bir yola çıkıyorsunuz.

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25 Mart Boğa burcu yorumu

Yaşamınızda bir karar aşamasında olabilirsiniz. Kadersel bu dönemeçte ektiğiniz ürünleri toplama zamanınız gelmiştir. Artık harekete geçin ve enerjinizi yenileyin.

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25 Mart İkizler burcu yorumu

Hayatınız ile ilgili önemli bir karar aşamasında olabilirsiniz. Düşüncelerinizi geçmiş deneyimlerinizden etkilenerek yeniden sarmaya çalışacaksınız.

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25 Mart Yengeç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda duygularını ifade etmek isteyen biri olabilir. Sizleri beğendiğini anlatırken güven sorunuzun olduğunu anlatmalısınız.

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25 Mart Aslan burcu yorumu

Ortaklarınız ile sorun yaşayabilirsiniz. Herkesin ayrı hareket etmesi işlerin gecikmesine neden oluyor olabilir. Birlikte iş yapacaksanız ortak düşüncelerde buluşmalısınız.

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25 Mart Başak burcu yorumu

Duygularınızı gizlemek isteyebilirsiniz. İmajınızı değiştirmek ya da fiziksel görüntünüzde bir şeyler yapmak bugün size iyi gelebilir.

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25 Mart Terazi burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde yeni bir dönemi başlatıyorsunuz. Aradığınız uyumu ilk defa yakalayarak düzeninizi kurmak için adım atıyorsunuz. Denge ve uyum arayışınız bugünlerde daha fazla olabilir.

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25 Mart Akrep burcu yorumu

Çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz daha keyifli bir hal alabilir. İlişkilerde partnerinize bugün duygularınızı ifade etmek isteyebilirsiniz.

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25 Mart Yay burcu yorumu

Uzun zamandır tatile çıkmayı belki de kafanızı dinlemeyi istiyorsunuz. Dünya koşulları şu sıralar belli. Mümkün oldukça bunu biraz daha ertelemeyi seçin.

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25 Mart Oğlak burcu yorumu

Öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Gergin başlangıç yapmanız iletişiminize de yansıyarak kırıcı kelimeleri tercih etmenize yol açabilir.

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25 Mart Kova burcu yorumu

Çevrenizden olumlu geri dönüşler alarak iletişiminizin verdiği güç ile sosyal projelerde başarılarınızı taçlandırıyorsunuz.

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25 Mart Balık burcu yorumu

Çalışma ortamınızda üzerinize gelmek isteyen kişiler olabilir. Hassas olduğunuz konular üzerinden manipüle edilebilirsiniz. Eşinizin ailesi ya da ortaklarınız eski bir konuyu yeniden önünüze getirebilir.

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