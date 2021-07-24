Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Kova dolunayı! Esaretten kurtulma zamanı!

24 Temmuz da kova burcunda önemli bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay sizleri bambaşka özgürlüklere taşıyacak. Bu ayın başlarında Yengeç burcundaki Yeni Ay'dan bu yana eylemlerimizin ve zihniyetlerimizin sonuçlarıyla dolup taşıyor. Eylemlerimizin sorumluluğunu almaya odaklanıyoruz. Son 6 aydır kariyerinizde yaşadığınız bocalamaların sonuçlarını aldığınız harika bir süreç başlıyor. Yeni Ay'dan beri, Plüton içimizde sakladığımız ezici miktardaki çöpü fark etmemize yardımcı oluyor; şimdi organize etme ve hepsini dışarı çıkarma zamanı. İçimizdeki alanı temizleyebilir ve eski alışkanlıkları, değerleri ve inançları yeni, taze ve sağlıklı olanlarla değiştirebiliriz.

24 Temmuz Koç burcu yorumu

Kariyerinizde yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Gelişmek için öncü bir projenin, fırsatın veya yeni yönün tohumlarını atmaktan korkmayın.

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24 Temmuz Boğa burcu yorumu

Sevdiğiniz kişiye duygularınızı açıklamak isteyeceksiniz. Kendinize güven alanı oluşturmak isteyeceksiniz.

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24 Temmuz İkizler burcu yorumu

Geçmiş konularınız yeniden gündemde. Yarım kalan kapanmayan her şey bugün tamamen kapanmak üzere son kez açılacaktır.

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24 Temmuz Yengeç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde güç savaşı içerisine girebilirsiniz. Kendinizi bir adım geriye çektiğiniz an üzerinizdeki baskı artabilir. Kendinizi savunma yeteneğinizde boğulmuş hissedebilirsiniz.

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24 Temmuz Aslan burcu yorumu

Aşk hayatınızda özgür olmak istiyorsunuz. Bu dolunayda fırsatlarını takip et.

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24 Temmuz Başak burcu yorumu

Günlük sorumluluklarınızı yeniden düzenlemek isteyeceksiniz. Bu dolunay ile ne kadar becerikli ve yetenekli olduğunuzu hatırlayın.

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24 Temmuz Terazi burcu yorumu

Partnerinizle bir karar aşamasındasınız. İleri gidemeyeceğinizi düşünüyorsunuz ve bitirme kararı alıyorsunuz.

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24 Temmuz Akrep burcu yorumu

Aile ilişkileriniz düzene giriyor. Kariyeriniz ve aileniz arasında kalmanız artık ailenizin size destek olması ile son bulacaktır.

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24 Temmuz Yay burcu yorumu

Hayallerinize ve çalışmalarınıza destek olacağını düşündüğünüz insanlarla yakınlaşabilir, arkadaşlık kavramınız üzerinde bir kentsel dönüşüm oluşturabilirsiniz.

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24 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Yeni bir eğitim veya yeni bir alanda kişisel uzmanlık kazanmak için araştırmalar yapabilir, istekleriniz doğrultusunda yeni bir kaynak kazanımına gidebilirsiniz.

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24 Temmuz Kova burcu yorumu

Burcunuzdaki dolunay, ilişkilerinizdeki tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmak adına size yardımcı olmaya geliyor.

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24 Temmuz Balık burcu yorumu

Kova dolunayı, içinizdeki bütün krizleri çözüme kavuşturuyor ve hayatınızın merkezine kendinizi koymanız için sizi destekliyor.

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