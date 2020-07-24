Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Cuma Günlük Burç Yorumları

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Sürekli üzerinize vazife olmayan işler de karşı tarafa yardımcı olmak isterseniz kendi sorumluluklarınızı ihmal edebilirsiniz. Bu da sizde bir müddet sonra huzursuzluk ve yetersizlik hissi yaratabilir.

24 Temmuz Koç burcu yorumu

Beklediğiniz haberleri alabilirsiniz fakat her söylenenin doğruluğunu araştırmadığınız sürece yanlış kararlar almaya açıksınız. Kime neden güven duyduğunuzu düşünmelisiniz.

24 Temmuz Boğa burcu yorumu

Ailenizle alakalı aldığınız sorumlulukların, üzerinizde yarattığı baskı nedeniyle oluşan öfke durumunu törpülemelisiniz. Doğru bir üslupla her şeyi halledebilirsiniz.

24 Temmuz İkizler burcu yorumu

Bugün sizler için sosyalleşmek, seyahat etmek ve de özellikle görmediğiniz yeni yerlere gitmek için güzel bir gün.

24 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Ekonomik koşullarınız ile alakalı bazı hesap hatalarını telafi etmek zorunda olabilirsiniz. Bu yüzden biraz daha temkinli davranmalı, kontrolü elden bırakmamalısınız. Partnerinizin sizin işlerinize destek vermesi sizlere özgürlüğünüzün kısıtlandığı düşüncesini verebilir.

24 Temmuz Aslan burcu yorumu

Partnerinizle birlikte güzel vakit geçirmek için harika bir gündesiniz. Birbirinize duyduğunuz sevgi ve güveni arttırabilirsiniz. Karşınızdaki insana iltifat etmeyi, minik jestler yapmayı unutmayın.

24 Temmuz Başak burcu yorumu

Bugün kaygılı ve şüpheli davranışlardan uzak durmayı tercih etmelisiniz. Pesimist tavrınızın gündelik işlerinize olan olumsuz etkisiyle yüzleşebilirsiniz. Ekonomik bazı güçler veya yeni iş birlikleri gündeminizde olabilir.

24 Temmuz Terazi burcu yorumu

Sağlığınız ile ilgili bazı bağımlılıklarınıza ve beslenme şeklinizi yönetmeye özen göstermelisiniz. Beslenme düzensizliğiniz ruhunuzu da yoruyor olabilir.

24 Temmuz Akrep burcu yorumu

Dinlenmek ve manevî alana yönelik çalışmalar yapmak için uygun bir gündesiniz. Sizi mutlu eden yerlerde bulunmanız, ideallerinizi planlamanıza yardımcı olabilir.

24 Temmuz Yay burcu yorumu

Ekonomik anlamda yeni bir düzen yaratmak isterken bazı fırsatları kaçırmamalısınız. Risk almak adına güzel bir gündesiniz. Bugün yeniden düşünmek ve yeniden başlamak gibi fikirler sizi umutsuzlaştırmasın.

24 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Bugün kendinize karşı hassas davranmalı ve yeni kararlar almak için acele etmemelisiniz. Var olan problemlerinizi çözmek ve bunlarla yüzleşmekten korkmamalısınız.

24 Temmuz Kova burcu yorumu

Bugün ilişkilerinizde uzlaşmacı olmadığınız takdirde, duygusal olarak sizi incitebilecek eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Kendinizle alakalı konularda ısrarcı bir tavır içerisinde olmamalısınız.

24 Temmuz Balık burcu yorumu

Aile hayatınızla veya yakın çevrenizle alakalı bazı dedikodular kulağınıza gelebilir. Pire için yorgan yakmayın. Makul talepler içinde olmanız sizi daha az gergin biri yapabilir. Küs olduğunuz bir dostunuz ile ilgili bir konu gelişebilir.