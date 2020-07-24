MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Cuma Günlük Burç Yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Cuma Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Cuma Günlük Burç Yorumları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Cuma Günlük Burç Yorumları
Abone Olgoogle-news

"Uzman Astrolog Aygül Aydın 24 Temmuz günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 24 Cuma günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 24 Temmuz'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 24 Temmuz 2020 Cuma günü burç yorumlarınız..."

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Sürekli üzerinize vazife olmayan işler de karşı tarafa yardımcı olmak isterseniz kendi sorumluluklarınızı ihmal edebilirsiniz. Bu da sizde bir müddet sonra huzursuzluk ve yetersizlik hissi yaratabilir.

24 Temmuz Koç burcu yorumu

Beklediğiniz haberleri alabilirsiniz fakat her söylenenin doğruluğunu araştırmadığınız sürece yanlış kararlar almaya açıksınız. Kime neden güven duyduğunuzu düşünmelisiniz.

Koç Burcu - Cuma
Koç Burcu - Cuma

24 Temmuz Boğa burcu yorumu

Ailenizle alakalı aldığınız sorumlulukların, üzerinizde yarattığı baskı nedeniyle oluşan öfke durumunu törpülemelisiniz. Doğru bir üslupla her şeyi halledebilirsiniz.

Boğa Burcu - Cuma
Boğa Burcu - Cuma
24 Temmuz İkizler burcu yorumu

Bugün sizler için sosyalleşmek, seyahat etmek ve de özellikle görmediğiniz yeni yerlere gitmek için güzel bir gün.

İkizler Burcu - Cuma
İkizler Burcu - Cuma

24 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Ekonomik koşullarınız ile alakalı bazı hesap hatalarını telafi etmek zorunda olabilirsiniz. Bu yüzden biraz daha temkinli davranmalı, kontrolü elden bırakmamalısınız. Partnerinizin sizin işlerinize destek vermesi sizlere özgürlüğünüzün kısıtlandığı düşüncesini verebilir.

Yengeç Burcu - Cuma
Yengeç Burcu - Cuma

24 Temmuz Aslan burcu yorumu

Partnerinizle birlikte güzel vakit geçirmek için harika bir gündesiniz. Birbirinize duyduğunuz sevgi ve güveni arttırabilirsiniz. Karşınızdaki insana iltifat etmeyi, minik jestler yapmayı unutmayın.

Aslan Burcu - Cuma
Aslan Burcu - Cuma

24 Temmuz Başak burcu yorumu

Bugün kaygılı ve şüpheli davranışlardan uzak durmayı tercih etmelisiniz. Pesimist tavrınızın gündelik işlerinize olan olumsuz etkisiyle yüzleşebilirsiniz. Ekonomik bazı güçler veya yeni iş birlikleri gündeminizde olabilir.

Başak Burcu - Cuma
Başak Burcu - Cuma

24 Temmuz Terazi burcu yorumu

Sağlığınız ile ilgili bazı bağımlılıklarınıza ve beslenme şeklinizi yönetmeye özen göstermelisiniz. Beslenme düzensizliğiniz ruhunuzu da yoruyor olabilir.

Terazi Burcu - Cuma
Terazi Burcu - Cuma

24 Temmuz Akrep burcu yorumu

Dinlenmek ve manevî alana yönelik çalışmalar yapmak için uygun bir gündesiniz. Sizi mutlu eden yerlerde bulunmanız, ideallerinizi planlamanıza yardımcı olabilir.

Akrep Burcu - Cuma
Akrep Burcu - Cuma

24 Temmuz Yay burcu yorumu

Ekonomik anlamda yeni bir düzen yaratmak isterken bazı fırsatları kaçırmamalısınız. Risk almak adına güzel bir gündesiniz. Bugün yeniden düşünmek ve yeniden başlamak gibi fikirler sizi umutsuzlaştırmasın.

Yay Burcu - Cuma
Yay Burcu - Cuma

24 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Bugün kendinize karşı hassas davranmalı ve yeni kararlar almak için acele etmemelisiniz. Var olan problemlerinizi çözmek ve bunlarla yüzleşmekten korkmamalısınız.

Oğlak Burcu - Cuma
Oğlak Burcu - Cuma
24 Temmuz Kova burcu yorumu

Bugün ilişkilerinizde uzlaşmacı olmadığınız takdirde, duygusal olarak sizi incitebilecek eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Kendinizle alakalı konularda ısrarcı bir tavır içerisinde olmamalısınız.

Kova Burcu - Cuma
Kova Burcu - Cuma

24 Temmuz Balık burcu yorumu

Aile hayatınızla veya yakın çevrenizle alakalı bazı dedikodular kulağınıza gelebilir. Pire için yorgan yakmayın. Makul talepler içinde olmanız sizi daha az gergin biri yapabilir. Küs olduğunuz bir dostunuz ile ilgili bir konu gelişebilir.

Balık Burcu - Cuma
Balık Burcu - Cuma
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi