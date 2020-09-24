Günlük Burç Yorumları: 24 Eylül Perşembe Günlük Burç Yorumları

24 Eylül Koç burcu yorumu

Yapılan hatayı affetmiyor olabilirsiniz. Kırıcı olmamaya dikkat ederek ekip ruhuna uygun hareket etmeniz ekibe ivme kazandıracaktır. İlişkinize olan yaklaşımınız partnerinizin çok hoşuna gidiyor olabilir.

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24 Eylül Boğa burcu yorumu

Çalışma ortamınızda beklenmedik problemlerle karşılaşabilirsiniz. Kardeşlerinize fazla düşkün olmanız onları boğuyor olabilir. Özgürlük alanlarını kısıtlamadan desteğinizi sürdürmelisiniz.

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24 Eylül İkizler burcu yorumu

Genel kültür veya bilimsel bir olgu ile baktığınızı açıklamak sizlere iyi gelecektir. Partnerinize sert ve soğuk davranışlar sergiliyor olabilirsiniz. Bu davranışınız eleştirilmenize neden olabilir. Bir sorunla uğraşıyorsanız partnerinize bunu ifade etmelisiniz.

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24 Eylül Yengeç burcu yorumu

Farkında olmadan davranışlarınızla kendinizi feda ediyor olabilirsiniz. Size değer veren kişilere karşı sizde aynı değer de karşılık vermelisiniz. Partnerinizle çatışma içerisine girmeden yalnız kalmayı tercih etmek bugünü daha sakin geçirmenize yardımcı olabilir.

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24 Eylül Aslan burcu yorumu

Başarılarınız kıskanılıyor olabilir. Sizin üzerinize oynayan kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Sizleri tartışmanın içerisine çekmeye çalışan kişilere pirim vermemelisiniz. Dik duruşunuz onlara her zaman ders olacaktır.

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24 Eylül Başak burcu yorumu

Sosyal aktivitelerinizi sonlandırma kararı almış olabilirsiniz. Üyesi olduğunuz dernekler, yardım kuruluşları sizin istediğiniz ölçüde hizmet etmiyor olabilir. Ayrılma kararı sizlere yeni bir başlangıç yapmaya vesile olacaktır.

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24 Eylül Terazi burcu yorumu

Duygularınızla karar vermek yerine uzman bir kişiden danışmanlık alarak karar vermeniz kayıp riskini en aza indirecektir. Derin konular da aşırıya kaçıyor olabilirsiniz. Ruhsal durumunuzun kötüleşmemesi için yüzeyde hareket etmek sizler için toparlayıcı olacaktır.

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24 Eylül Akrep burcu yorumu

Yeni hayat yeni umut demektir. Ortaklı çalışma yürüttüğünüz projeleriniz var ise zihin karışıklığına karşı biraz daha fazla tedbirli hareket etmek hata payını en aza indirmenize olanak sağlayacaktır.

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24 Eylül Yay burcu yorumu

Geçmişten gelen borçlarınız ile gelecek planlarınız uyuşmuyor olabilir. Harcama kontrolü yapmayı öğrenmedikçe ay sonunu getirmekte zorlanabilirsiniz. Bu davranışınızı çevrenizdeki dostlarınızla paylaşırsanız sizlere yardımcı olmaya çalışacaklardır.

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24 Eylül Oğlak burcu yorumu

Kendi düşüncenizin haricinde konulara empati yaparak bakmak size farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Aileniz onları ihmal ettiğinizi düşünebilir. Çalışıyorsunuz zamanınız kısıtlı haklı olabilirsiniz fakat aile ve sevdikleriniz için çalıştığınızı unutmamalısınız.

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24 Eylül Kova burcu yorumu

Gizli olaylar sorunlar eksik olmadan dedikodularla dolu bir gün sizleri bekliyor olabilir. Huzuru insansız hava sahası olarak istiyor olabilirsiniz fakat insan olmadan da yapamayanlardansınız. Bırakın konuşan konuşsun siz yolunuzda yürümeye devam edin. Onlar sadece arkanızdan bakakalsınlar.

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24 Eylül Balık burcu yorumu

Alındığınız konuyu açıkça ifade etmek ruhunuza iyi gelecektir. Ailenizden beklenmedik haberler alabilirsiniz. Sakin kalarak soğukkanlı cevaplar vermelisiniz. Ruhunuza iyi gelen dostlarınızla iletişiminizi kesmemeye özen göstermelisiniz.

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