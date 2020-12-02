Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Çarşamba Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Güçlü bir hedef belirlemelisin.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Dünya üzerinde düşündüğünden daha fazla bir güce sahipsin. Yaptığın her şeyin karşılığını bulacağını aklından çıkarma. İyilik yap ki iyilikle karşılaşabilesin. Ailene, ailen gibi gördüğün insanlara bunu yansıtmalı ve arttırarak devam etmelisin. Bu sayede çevrende herkesin bir şekilde mutlu olacağı bir zemin hazırlamış olursun. Bugün tüm gücünü bu yönde değerlendir. Asla negatif hiçbir durum içine çekilme.

2 Aralık Koç burcu yorumu

Mesafelerin sevgiye engel olmadığı ve bu yüzden de ani bir kararla kardeşleriniz ve yakın çevrenizle olan iletişiminizi eski haline getirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

2 Aralık Boğa burcu yorumu

Kendinizi değersiz hissetmeyin ve bunu hissettiren durum ya da kişilere müsaade vermeyin.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

2 Aralık İkizler burcu yorumu

Bugün değişime kendinizden başlayarak hayatınızın yönünü istediğiniz yere çevirebilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

2 Aralık Yengeç burcu yorumu

Kabuğunuzda kalmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Anlaşılmak ve ilgi görmek istiyor olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

2 Aralık Aslan burcu yorumu

Mutluluğunuzun kıymetini bilmek adına hatanızı kabul edip iyileştirmek için bir adım atmalısınız.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

2 Aralık Başak burcu yorumu

Bir iletişimin olmaması halinde tercihinizin değişmesinin altındaki sebep de bilinmeyecektir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

2 Aralık Terazi burcu yorumu

Vaktinizi kendinize ayırmak ve yalnız kalmak, hem anlaşılmadığınızı düşündüğünüz ortamların baskısını üzerinizden alır hem de kendinizi toparlamak için iyi bir tercih olacaktır.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

2 Aralık Akrep burcu yorumu

Bitmesi gereken konular, kapanması gereken defterler için harekete geçebilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

2 Aralık Yay burcu yorumu

İletişimde önce dinleyen olmak hem tartışmaların önünü kesecek hem de problemlerin çözümünü kolaylaştıracaktır.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

2 Aralık Oğlak burcu yorumu

Sakin ve makul tepkiler vererek asıl sözlerinizi olayların sona ermesini beklemelisiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

2 Aralık Kova burcu yorumu

Topluluklar içinde hatta önünde olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Çevrenizin fikirlerinize ihtiyaç duyuyor olması sizi bu isteğe itiyor olabilir.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

2 Aralık Balık burcu yorumu

Çalışma koşullarınızda bazı zorunlu değişimlere gidebilirsiniz. Yeni olan her fikir işinizi daha iyi yapmanız içindir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!