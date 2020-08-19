Günlük Burç Yorumları: 19 Ağustos Pazartesi Günlük Burç Yorumları

Harika bir yeniay doğuyor. Kontrol etmemelisin.

Ay, Aslan burcunda yeniay doğuyor. Gözyaşına bakmam bir kalemde siliveririm diyorsan hoş geldin Aslan yeniayına! Bu şekilde yaklaşımlar sadece sizi yorar ve dostluklarınızı, sevdiklerinizi kaybedersiniz. Merhamet et ve sevgiyle yaklaş. Olayların sizin kontrolünüz dışında gelişebileceği bugün sabırlı olmalı ve sessiz kalmalısınız.

19 Ağustos Koç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda dedikodulardan dolayı problemlerin çıkabileceği bir gün olabilir. Siz bu konular içerisine girmeden uzaktan gözlem yapmayı seçmelisiniz. Taraflardan biri bu olayları oldukça büyütebilir. Siz doğru bildiğiniz yoldan ilerlemeye devam etmelisiniz. Aşk hayatınız gündemde yeni kişilerle tanışarak yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Acele karar vermeden zaman içerisinde şans vermeyi denemelisiniz.

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19 Ağustos Boğa burcu yorumu

Eski problemlerin ortadan kaybolduğu bir gün olabilir sizler için. Sorunları çözmek için karşınızdaki kişiyi beklemeyin siz gidin ve açıkça konuşun. Her şeyin ortaya dökülerek konuşulması sizlere iyi gelecektir. Geçmişi geride bırakarak yarına umutla yürümeyi seçmelisiniz. İlişkileriniz için güzel bir gün olabilir. Zaman yaratmayı unutmamalısınız. İptal edilen organizasyonlar sizlerin motivasyonunuzu bozmasına izin vermeyin.

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19 Ağustos İkizler burcu yorumu

Hassas olabileceğiniz bir gün içerisinde olabilirsiniz. Duygusal yaklaştığınız vakit alınganlık yapabilirsiniz. Yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Eski kararlarınızı yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Sağlıklı düşünemediğinize karar verirseniz ertelemeyi denemelisiniz. Ayrıntılı düşünerek seçimler yapmalısınız. Şans sizinle olabilir.

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19 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda gerginlikler içerisinde olmamalısınız. Fazla sahiplenici özelliğiniz kıskanılmaya çok müsaittir. Olaylara objektif yaklaşarak kendinize bir plan çizmelisiniz. Fikir ayrılıklarını dinleyerek, kendi görüşlerinizi açıkça dile getirmekten korkmamalısınız. Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmeye çalışarak kendinize bir oksijen bahçesi yaratabilirsiniz.

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19 Ağustos Aslan burcu yorumu

Ailenizle fikir aykırılıkları yaşayabileceğiniz bir gün içerisinde bulunabilirsiniz. Olaylara herkesin bakış açısından bakmayı öğrenmelisiniz. Sizlere anlayabilme empati yeteneği katacaktır. Yeni bir başlangıç veya bir bitiş içerisinde olabilirsiniz. Ne son bitiş ne de ilk başlangıç olacaktır. Kendinize de zaman ayırmalısınız.

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19 Ağustos Başak burcu yorumu

Yaşantınız sizin beklemediğiniz bir düzen içerisinde yoluna giriyor olabilir. Çevrenizde yeni teklifler alabilirsiniz. Sizi şaşırtmasın, hepsini hak ediyorsunuz. Kendi içinizde çözemediğiniz sorunlarınız varsa sevdiklerinizle paylaşarak birlikte çıkar yol bulabilirsiniz. Sabırla ilerleyerek projelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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19 Ağustos Terazi burcu yorumu

Sırların açığa çıktığı bir gün sizleri bekliyor olabilir. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Anı değerlendirerek harika vakit geçirmeye çalışmalısınız. Aktif enerjinizle yeni aktiviteler içerisinde olabilirsiniz.

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19 Ağustos Akrep burcu yorumu

İlişkinize gösterdiğiniz sert ve acımasız tutum haksızlık yapmanıza sebep oluyor olabilir. Bu davranışınızı değiştirmeniz daha sevgi dolu bir ilişki yaşamanıza olanak sağlayacaktır. Yeni iş girişimlerine açık olmalısınız. Sizlere gelen teklifleri değerlendirmekte yarar vardır.

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19 Ağustos Yay burcu yorumu

Güne sürpriz bir telefonla başlayabilirsiniz. Bu telefon sizi cesaretlendirerek pozitif bir başlangıç yapmanızı sağlayacaktır. Kendinizi duygusal hissederseniz yakın dostlarınızla güzel vakit geçirmeye çalışarak ruhunuzun sıkışıklığını giderebilirsiniz.

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19 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Yönlendirmelere kulak asmadan kendi kararlarınızı kendiniz vermelisiniz. İkili ilişkilere dikkat ederek güvendiğiniz insanlarla paylaşım içerisinde olmanız sizi öne geçirecektir. Aşk hayatınıza şans vermeyi unutmamalısınız. Sevgi beklentiniz giderek artmakta.

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19 Ağustos Kova burcu yorumu

Sadece kendi sorumluluklarınız ile ilgilenmelisiniz. Bütün sorumluluğu üzerinize aldıkça yorulduğunuzun farkına varmalısınız. Sabit bir konu ile değil de farklı dallar farklı kariyer olanaklarını da incelemelisiniz. Şans sizin yanınızda iken aşk hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Aşkınızı ifade etmek için harika bir gün.

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19 Ağustos Balık burcu yorumu

Bugün yeni haberler öğrenebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalarla karşılaşırsanız kendinizi açıkça ifade etmelisiniz. Aşk da sürpriz teklifler alabilirsiniz. Sınırlarınızı gevşeterek bu güzel günü değerlendirmelisiniz. Duygularınızı yönetmek sizin elinizde.

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