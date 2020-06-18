Günlük Burç Yorumları: 18 Haziran Perşembe Günlük Burç Yorumları

18 Haziran Koç burcu yorumu

Bugün yaptığınız işlerinizde sizin yeterliliğinizi ya da becerilerinizi test etmeye çalışan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Buna vereceğiniz en iyi cevap sadece yaptığınız işlerle olmalıdır. Yakın çevreniz veya sosyal gruplar ile yapacağınız fikir alışverişleri size kendinizi daha iyi hissettirebilir.

18 Haziran Boğa burcu yorumu

Geçmişin size getirdiği bunalımlı düşüncelerden kurtulmalısınız. Artık yaşama karşı daha güçlü olmak için yeni planlar içinde olmalısınız. Partnerinizle aranızda bir türlü oluşturmadığınız sınırlar yüzünden kendi kendinize kızabilir ve bunu hak etmediğinizi düşünebilirsiniz.

18 Haziran İkizler burcu yorumu

Bugün iletişimlerinizde nazikliği elden bırakmamanız ve karşınızdaki kişinin konuşmasını dinliyor olmanızı önerebiliriz. Çevrenizde sanki bazı konulara hükmediyormuş gibi algılanabilirsiniz. Bugün ilişkilerinizdeki beklentileriniz istediğiniz yönde karşılanabilir.

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18 Haziran Yengeç burcu yorumu

Bugün dönüp kariyer hayatınızda neler yaptığınıza bakmak isteyebilirsiniz. Gerçekten neyin içinde olmak istiyorsanız bugün cevaplarını bulabilirsiniz. Aşk ve ilişkilerde sürpriz haberler duyabilir ve ummadığınız bir kişiyle aranızda güçlü bir çekim hissedebilirsiniz.

18 Haziran Aslan burcu yorumu

Yaptığınız işlerinizde bugün takdir görebilirsiniz. Hem iş hem özel yaşamınızda kendi varlığınızın önemini hatırladığınız güzel konuşmaların içinde olabilirsiniz. Ailevi ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gün olabilir.

18 Haziran Başak burcu yorumu

Evliliğiniz ya da içinde bulunduğunuz herhangi bir ilişkinizin elinizi kolunuzu bağladığını düşünüyor olabilirsiniz. Bu yüzden beklentilerinizi konuşmak için doğru bir zamandasınız. Ruhsal anlamda kendinizi yorgun ve karmaşık duygular arasında hissedebilirsiniz.

18 Haziran Terazi burcu yorumu

Bugün kendiniz için keyif veren şeyleri yapmak sizi her zamankinden daha fazla mutlu edebilir. Çevrenizde olan konuşmaların sizi bastırmaya çalışıyormuş gibi algılamamalısınız. Güne duygusal bir adım ile başlayabilir ve size verilen sorumlulukların altından nasıl kalkacağınızı düşünebilirsiniz.

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18 Haziran Akrep burcu yorumu

Çalışma hayatınızda üstlendiğiniz sorumluluklar ile ilgili kendinizi daha fazla geliştirme arzusunda olabilirsiniz. Yöneticileriniz ile iş birliği içinde olmak keyif verici olabilir. Ailenizin sizden beklentilerini gerçekleştirmek ve sorumluluklarınızı yerine getirmek için aldığınız kararları bugün uygulamaya koyulabilirsiniz.

18 Haziran Yay burcu yorumu

Sevdiklerinizle daha sıcak iletişimler kurmak veya sorunlarına kalıcı çözümler bulmak size kendinizi iyi hissettirecektir. Bunu asla bir karşılık beklemeden yapmalısınız.

18 Haziran Oğlak burcu yorumu

Bugün elinizden geldikçe dış dünyaya olumlu bakmaya çalışmalısınız. Hayatınızda konuşmanıza ve davranışlarınıza bir değişim getirmek zorunda olduğunuzu gözlemleyebilirsiniz.

18 Haziran Kova burcu yorumu

Bugün ikili ilişkiler üzerine düşünürseniz şimdiye kadar yapmış olduğunuz hataları daha iyi görebilir ve büyüklerinizin verdiği öğütleri daha iyi anlayabilirsiniz. Karşılıklı anlaşmanın önemli olduğu bir gün.

18 Haziran Balık burcu yorumu

Bugün yapacağınız işlerinizde kendinize daha iyi bir yaşam belirlemek adına ilerlemelisiniz. Parasal konular sizin için öncelik gibi dursa da bugün her şeyin para olmadığını görebilirsiniz.