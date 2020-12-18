Günlük Burç Yorumları: 18 Aralık Cuma Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Sosyal hayatta mesafe, fikirde birlik.

Ay, Kova burcunda ilerliyor. Bugün olaylara daha bilimsel ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Toplum ve insanlık bilincine uygun hareket edebilirseniz kendinizi daha iyi hissedersiniz. Hafta sonuna girerken herkese fayda sağlayacak bilimsel ve dijital organizasyonlar düzenleyebilir ya da mevcut programlar için aynı fikirde olduğunuz insanlarla ortak hareket edebilirsiniz.

18 Aralık Koç burcu yorumu

İyi niyetinizi suistimal etmek isteyen kişiler olabilir. Çevrenizdeki insanlara karşı dikkatli olmalı ve yardım edeceğiniz kişileri iyi seçmelisiniz.

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18 Aralık Boğa burcu yorumu

Bütün aşamaları tamamlamak ve amaca ulaşmak için disiplinli hareket etmeli, işinize biraz da ciddiyetle yaklaşmalısınız.

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18 Aralık İkizler burcu yorumu

Kendinize ait ayrı bir düzen kurmak isteğiniz aileniz tarafından destek görmeyebilir. Sizin için endişe ediyor olmalarını karşı çıkma olarak düşünmeyin.

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18 Aralık Yengeç burcu yorumu

Ekonomik koşullarınızla ilgili kararlarınızı tek başınıza almanız bazen riskli olabilir.

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18 Aralık Aslan burcu yorumu

Aşk hayatınızda beklenmedik bir adım atmak istiyor olabilirsiniz. Duygularınızı açıklama isteğiniz sevgide kazananı belirleyecektir.

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18 Aralık Başak burcu yorumu

Gelir gider dengenizi kontrol etmekte zorlanıyorsanız gereksiz harcamalarını durdurmalı ve birikim yapmayı düşünmelisiniz.

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18 Aralık Terazi burcu yorumu

Yaşam kalitenizden ödün vermek istemiyorsanız harcamalarınızı daha kontrollü yapmalısınız.

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18 Aralık Akrep burcu yorumu

Geçmişteki bazı olaylar düşüncelerinizi alt üst ediyor olabilir. Yaşantınızı geriye dönük yaşamak sizi bir kısır bir döngüye sokuyor.

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18 Aralık Yay burcu yorumu

Keyifli organizasyonlar düzenleyen iyi kişi olmanız, herhangi bir hatada karşı tarafa sert eleştiriler yapmanıza sebep olmamalıdır.

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18 Aralık Oğlak burcu yorumu

Tek başınıza çabalamak yerine ekip çalışmasını tercih ederseniz hem daha keyifli olacak hem de kısa sürede işi tamamlayacaksınız.

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18 Aralık Kova burcu yorumu

Ani duygusal değişimlere hazırlıklı olmalısınız. Her duyguyu aynı anda yaşamak oldukça zorlayıcı hissettirebilir.

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18 Aralık Balık burcu yorumu

Dijital ortamda katılacağınız buluşmalarla anılarınıza yenilerini ekleyebilir ve hayatınıza etki edecek insanlarla tanışabilirsiniz.

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