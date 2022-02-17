Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Kimseye haksızlık yapma!

Ay, Başak burcunda ilerliyor. İnsanın değişimi en net hissettiği zamanlar aslında en çok zorlandığı zamanlardır. Kendini çaresiz hissetme! Beklediğin kişinin şu an yanında olması gerekseydi, emin ol yanında olurdu. İfadeleriniz ve görüşmelerinizle çevrenize harika bir fayda sağlayacaksınız. Dolunay gerçekleştiği için artık seçimleriniz önem kazanıyor.Aslan burcundaki dolunay iş hayatınızı ve gelirlerinizi etkileyecek önemli kararlar aldırmış olabilir. Yoğun bir iş temposuna giriyorsunuz. Bu yoğunluk sizi bunaltabilir ve yeni bir alana geçmek isteyebilirsiniz. Hizmet alan olmakla ilgili fikirleriniz olabilir. Duygusal olarak kimlerin sizi üzdüğünün bir önemi yok.İnsanalara takılmayın.Olayların karşısında daha fazla büyüyün ve gerçekçi olun.

Günün Motivasyon Sözü: “Olmak istediğin gibi davran. Kısa zamanda davrandığın gibi olacaksın.” Leonard Cohen

17 Şubat Koç burcu yorumu

Yanlış hareket ettiğiniz konuları yeniden gözden geçirmek isteyeceksiniz.

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17 Şubat Boğa burcu yorumu

Yaşam alanınızda değişim yapma kararı alıyorsunuz.

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17 Şubat İkizler burcu yorumu

Aile planlamasına destek olmanız gerekebilir.

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17 Şubat Yengeç burcu yorumu

Yakın çevrenize karşı sahiplenici konuşmalarınızı sürdürmeme kararı alabilirsiniz.

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17 Şubat Aslan burcu yorumu

Çevreniz karakterinize uygun olmayan davranışları sizden isteyebilir.

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17 Şubat Başak burcu yorumu

Duygusal varlığınızı gizleme ihtiyacı duymanız eleştirilere neden olabilir.

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17 Şubat Terazi burcu yorumu

Geçmişe ait bazı konuları gerekli kişilerle konuşacaksınız.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Şubat Akrep burcu yorumu

Arkadaşlarınız arasında en fazla sizin seçimleriniz konuşuluyor olabilir.

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17 Şubat Yay burcu yorumu

İletişim yönünüzü kısıtlama ihtiyacı duyabilirsiniz.

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17 Şubat Oğlak burcu yorumu

Duygu ve mantık çatışması içerisine girebilirsiniz.

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17 Şubat Kova burcu yorumu

Ruhsal olarak hafiflediğinizi hissediyorsunuz.

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17 Şubat Balık burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde ani duygusal değişimler yaşayabilirsiniz.

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