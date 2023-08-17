Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos 2023 Perşembe Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Hizmet vermeyi yaşamınızın değişmez bir parçası haline getirin.

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Bir şeylerin parçası ol. Öncelikle yaşamın bir parçası ol! Üzerine taşıyamayacağın yükler alma. Sadece biraz cesur ol ve harekete geç. Hizmet etmekten şikâyet etme. Bu senin kendine olan gücünü yenileyecek.

Motivasyon Sözü: “Üstesinden gelinen zorluklar kazanılan fırsatlardır.” Winston Churchill

17 Ağustos Koç burcu yorumu

Kendi kabuğunuzda ve halinizde olmak çoğu zaman sizi besleyebilir.

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17 Ağustos Boğa burcu yorumu

Dozu doğru ayarladığınızda her şeyin aslında düşündüğünüzden daha çok memnuniyet verdiğini görebilirsiniz.

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17 Ağustos İkizler burcu yorumu

Evinizle ve ailenizle ilgilenmek zaman zaman sizi yorabilir.

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17 Ağustos Yengeç burcu yorumu

İletişim trafiğiniz yoğun olabilir.

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17 Ağustos Aslan burcu yorumu

Kendi işinizin patronu, hayatınızın karar noktası olmak için belli süreçlerden geçmeniz gerekebilir.

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17 Ağustos Başak burcu yorumu

Çalışmak sizi her zaman besliyor olabilir.

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17 Ağustos Terazi burcu yorumu

Çevrenizdeki insanlara karşı olan duyarlılığınızı sadece fikirde değil eylemde de gösterebilirsiniz.



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17 Ağustos Akrep burcu yorumu

Sizden destek beklenen durumlar söz konusu olabilir.

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17 Ağustos Yay burcu yorumu

Bir iş sahibiyseniz, çalışmak istiyorsanız, kendinizi iyi bir yerlere getirmek ve burada göstermek gibi bir amacınız varsa bunun için emek vermeniz gerektiğini bilmelisiniz.

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17 Ağustos Oğlak burcu yorumu



Hayatın sizi nasıl bir döngüye hazırladığını bilemeyebilirsiniz ancak siz buna verimli bir şekilde hazırlanabilirsiniz.

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17 Ağustos Kova burcu yorumu

Eşiniz/ailenizle ilgilenmeniz gerekebilir.

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17 Ağustos Balık burcu yorumu

Ticari konularda şansınızı emeğinizle katlayabilirsiniz.

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