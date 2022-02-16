Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat 2022 Çarşamba Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Aslan burcunda dolunay gerçekleşiyor.Yeni bir kapı açılıyor!

Ay, Aslan burcunda ilerliyor ve saat 19.56'da Aslan burcunda 27 derecede bir Dolunay gerçekleşiyor. Venüs ve Mars, Oğlak burcunda kavuşuyor. Bu Dolunay sana yeni fırsatlar sunuyor. Kariyerinle ilgili önemli kararlar alabilirsin. Belki de işler ters gitmiyordur, sen ters yöne gidiyorsundur. Hırslarının kurbanı olan, her cümlenin öznesi olmak isteyenlerin, aslında cümlenin sonundaki nokta bile olamadıklarına şahitlik edeceksiniz. Hayatlarınıza aniden giriş yapan insanların sizlerin gösterdiği merhamet ile yerlerini şaşırmasına, ilahi sistemin koruyuculuğu ile nasıl diskalifiye edilip yıkıldıklarına tanık olacaksınız.Aslan Dolunayında beklenmedik kadersel etkilerle karşı karşıyasınız. Bu kadersel döngü ile geleceğinizde önemli olan asıl kişileri fark edeceksiniz. Hayatta sizlere gerçekten bağlı olan insanlar ile sözde bağlılık içeren mesajlara sahip insanların farkını deneyimleyeceksiniz.Yüksek tansiyon ya da kalp problemleriniz varsa bunlarla ilgili doktorunuza danışmak çok doğru olacaktır.

Günün Motivasyon Sözü: “Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir.” Mevlana

16 Şubat Koç burcu yorumu

Hobilerinizi ortaya çıkaracak ticari oluşuma gidiyorsunuz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Şubat Boğa burcu yorumu

Evlenme kararı alabilirsiniz yada ilişkileriniz ile ilgili bir takım yeni adımlar atabilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Şubat İkizler burcu yorumu

Taşınma ve yer değişimi programınızı uygulamak için iş yerinizden izin almanız gerekebilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Şubat Yengeç burcu yorumu

Finansal dönüşüme gitme kararı alıyorsunuz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Şubat Aslan burcu yorumu

İlişkinizde tamamlanma dönemine giriş yapıyorsunuz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Şubat Başak burcu yorumu

Çalışma alanınızda arkanızdan konuşulan konular ortaya çıkıyor.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Şubat Terazi burcu yorumu

Topluma duyarlı yapınız adalet arayışına sevk edilecektir.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Şubat Akrep burcu yorumu

Kariyer hayatınızda bir dönem kapanıyor.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Şubat Yay burcu yorumu

Amaçlarınız değişiyor. Hayatınızın yönü değişime uğruyor.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Şubat Oğlak burcu yorumu

Saklı kalan korkularınız sizleri hırsa sevk ederken hayattaki kazançlarınızı ve kayıplarınızı sorgulayacaksınız.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Şubat Kova burcu yorumu

Ruhunuza dokunan his ile özlem duyduğunuz duyguları yaşayacaksınız.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Şubat Balık burcu yorumu

Geçmişe ait bir döngüyü kapatacaksınız.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!