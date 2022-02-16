Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat 2022 Çarşamba Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 16 Şubat'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 16 Şubat günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 16 Şubat Çarşamba günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte, 16 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları..."
Aslan burcunda dolunay gerçekleşiyor.Yeni bir kapı açılıyor!
Ay, Aslan burcunda ilerliyor ve saat 19.56'da Aslan burcunda 27 derecede bir Dolunay gerçekleşiyor. Venüs ve Mars, Oğlak burcunda kavuşuyor. Bu Dolunay sana yeni fırsatlar sunuyor. Kariyerinle ilgili önemli kararlar alabilirsin. Belki de işler ters gitmiyordur, sen ters yöne gidiyorsundur. Hırslarının kurbanı olan, her cümlenin öznesi olmak isteyenlerin, aslında cümlenin sonundaki nokta bile olamadıklarına şahitlik edeceksiniz. Hayatlarınıza aniden giriş yapan insanların sizlerin gösterdiği merhamet ile yerlerini şaşırmasına, ilahi sistemin koruyuculuğu ile nasıl diskalifiye edilip yıkıldıklarına tanık olacaksınız.Aslan Dolunayında beklenmedik kadersel etkilerle karşı karşıyasınız. Bu kadersel döngü ile geleceğinizde önemli olan asıl kişileri fark edeceksiniz. Hayatta sizlere gerçekten bağlı olan insanlar ile sözde bağlılık içeren mesajlara sahip insanların farkını deneyimleyeceksiniz.Yüksek tansiyon ya da kalp problemleriniz varsa bunlarla ilgili doktorunuza danışmak çok doğru olacaktır.
Günün Motivasyon Sözü: “Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir.” Mevlana
16 Şubat Koç burcu yorumu
Hobilerinizi ortaya çıkaracak ticari oluşuma gidiyorsunuz.
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16 Şubat Boğa burcu yorumu
Evlenme kararı alabilirsiniz yada ilişkileriniz ile ilgili bir takım yeni adımlar atabilirsiniz.
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16 Şubat İkizler burcu yorumu
Taşınma ve yer değişimi programınızı uygulamak için iş yerinizden izin almanız gerekebilir.
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16 Şubat Yengeç burcu yorumu
Finansal dönüşüme gitme kararı alıyorsunuz.
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16 Şubat Aslan burcu yorumu
İlişkinizde tamamlanma dönemine giriş yapıyorsunuz.
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16 Şubat Başak burcu yorumu
Çalışma alanınızda arkanızdan konuşulan konular ortaya çıkıyor.
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16 Şubat Terazi burcu yorumu
Topluma duyarlı yapınız adalet arayışına sevk edilecektir.
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16 Şubat Akrep burcu yorumu
Kariyer hayatınızda bir dönem kapanıyor.
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16 Şubat Yay burcu yorumu
Amaçlarınız değişiyor. Hayatınızın yönü değişime uğruyor.
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16 Şubat Oğlak burcu yorumu
Saklı kalan korkularınız sizleri hırsa sevk ederken hayattaki kazançlarınızı ve kayıplarınızı sorgulayacaksınız.
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16 Şubat Kova burcu yorumu
Ruhunuza dokunan his ile özlem duyduğunuz duyguları yaşayacaksınız.
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16 Şubat Balık burcu yorumu
Geçmişe ait bir döngüyü kapatacaksınız.