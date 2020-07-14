Günlük Burç Yorumları: 14 Temmuz Salı Günlük Burç Yorumları

Son pişmanlık fayda vermez.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Mars, chiron ile Koç burcunda kavuşuyor. Bugün sabır ve dayanıklılık gerektiren aynı zamanda da hızlı kararlar vermeniz gereken bir gün olabilir. Çok aceleci kararlar vermeyin. Amacınıza sadık kalmanız ve bunun için elinizden geldikçe gayret göstermeniz gereken bir gündesiniz. Öte yandan tereddüt ettiğiniz anda tüm kararlılığınızı kaybedebilirsin. Geçmişte yaşanan bazı pişmanlıklar bugün gözünüze gereğinden fazla gelebilir. Geçmiş geçmiştir.

14 Temmuz Koç burcu yorumu

Sosyal çevrenizde bazı gerginlikler söz konusu olabilir. Eğer kaçamayacağınız bir durum söz konusu ise, onu daha iyi bir hale getirmek için neler yapabileceğinizi düşünün. Münakaşalardan mümkün oldukça uzak kalmayı seçin. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirecek kendinize yeni hedefler belirleyecek bir iç güç yakalayacaksınız.

14 Temmuz Boğa burcu yorumu

Bugünlerde üst üste kazandığınız başarılar ve yaptığınız önemli girişimler insanların gözünde popülaritenizi arttırabilir. İtibarınızın ve iş birliklerinizin bağlantılarını doğru kurmaya çalışıyor olabilirsiniz. Kendinizi çok fazla yormayın. Duygusal bir rekabet içerisinde olmamaya özen gösterin.

14 Temmuz İkizler burcu yorumu

Maddi konularla ilgili gündeminiz yoğun olabilir. Kariyerinizle ilgili bazı beklentileriniz ya da eğitim hayatınızda istediğiniz konuların farklı gelişmesi mümkün olabilir. Israrcı ve talepkar olmaktan vazgeçmelisiniz. Ortak paylaşılan kaynaklarınız adına bazı kararlar vermek isteyebilirsiniz. Yeni yatırımlar için...

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14 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Yaşayacağınız bazı olaylar size yeni kararlar aldırabilir. Sizi nelerin huzursuz ettiğini bildiğinizde, içinde bulunduğunuz olumsuz durumdan uzaklaşabilir ve bunun sonucu ortaya çıkan gerilim ve hayal kırıklıklarından korunabilirsiniz. Kendiniz için iyi olan şeyleri seçin. Uzak seyahetler ve eğitiminiz ile ilgili bazı konular gündeminizde olabilir.

14 Temmuz Aslan burcu yorumu

İlişkinizde yaşadığınız sorunları bugüne kadar görmezden gelmiş olabilirsiniz. Bu sorunlarla ilgili bazı yüzleşmeler yaşayabilir ve anlık kararlarla tepki verebilirsiniz. Mümkün oldukça alınganlık yapmamalı olayları daha akış içinde yaşamalısınız. Bugün partnerinizin geçmişte size karşı yaptığı hatalardan ötürü affedici olamayabilir ve bu durum üzerine bire bir konuşma yapmak isteyebilirsiniz.

14 Temmuz Başak burcu yorumu

Bugün ters gittiğini düşündüğünüz işlerin aslında size ne kadar güzel fırsatlar getirdiğini görebilirsiniz. Biraz içinize çekilmeli ve her duyduğunuza sert tepkiler vermemelisiniz.

14 Temmuz Terazi burcu yorumu

Bugün iletişimde yanlış anlaşılmalar olabilir. Bazı konularda susmalı ve olayları geriden izlemelisiniz. Hayatınızın içinde gelişen stresli olaylar aslında sizlerin farkındalık kazanması için gelişen süreçlerdir. Şikâyet etmek yerine çözüm odaklı olmayı seçin. Bugün kendinizi rahatlatmak için...

14 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

14 Temmuz Akrep burcu yorumu

Bugün eski ilişkileriniz tekrar gündeme gelebilir. Tavrınızın net ve duruşunuzun kararlı olması gerekir. Aksi takdirde geçmişte yaşadığınız problemlerin aynısını yaşayabilirsiniz. Özlem duygunuz artabilir. Aileden gelen finansal konularınızla ilgili yoğun bir gün yaşayabilirsiniz.

14 Temmuz Yay burcu yorumu

Bugün hızlıca birtakım kararlar alabilirsiniz. Geleceğiniz ile ilgili büyük düşünmekten korkmayın. Bu, kısa süreli başarısızlıklarınıza katlanmanızı kolaylaştıracaktır. Engeller, sizi durduramayacaktır.

14 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Ortak finansal ilişkilerinizi yeniden gözden geçirip bazı kararlar almanız gerekebilir. Yaşadığınız engeller uzun vadeli hedeflerinizi değiştirmek zorunda bırakabilir. Lütfen daha anlayışlı ve sakin kalmayı deneyin.

14 Temmuz Kova burcu yorumu

Sorumlu olduğunuz birtakım konulardan ummadığınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bazı sözler canınızı sıkabilir. İkna edici konuşmak isterken çevrenizden baskıcı bir şekilde algılanabilirsiniz.

14 Temmuz Balık burcu yorumu

Otoriter figürlerle yapacağınız görüşmelerde mantıklı olmalı ve eleştiriden uzak durmalısınız. Haksızlığa uğradığınızı düşünebilirsiniz sabırlı olmalısınız. Bugün yapacağınız projelerde kalıcılık şansınız yüksek olabilir.