Günlük Burç Yorumları: 14 Mart 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Sorun değil,çözüm yarat!

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Belki çok yoruldun, belki kaç kere pes etme noktasına geldin, eğer pes edeceksen niye buraya kadar geldin? Belki geldiğin noktanın hemen sonrası hayallerinin gerçekleştiği yerdir. Biraz sabırlı ol, gayret et, zamana güven. Yeni bir yola giriyorsunuz.Kendinize güvenmekten korkmayın.Bazı başlangıçlar ansızın ve çılgınca olmak zorunda kalabilir.Kendinize güvenin ama ayağınız yere sağlam bassın.Kimseye ikinci bir şansı vermeyin. Hatalar yapılabilir. Bunlar kabul edilip tekrar yapılmaması adına kararlar alınıyorsa o zaman ilerlemişsinizdir. Mükemmel olmanın peşine düşmek doğru bir karar değil. Bir şeyler başlar ve yolda mükemmelleşir. Bu yüzden başlamaktan korkmayın.Aşk hayatınız ile ilgili gelişecek süprizlere karşı hazırlıklı olun. Büyük süprizler ve büyük heyecanların başladığı bir haftaya girdik.

Motivasyon sözü: “Kazananlar her zaman çözümün bir parçasıdır. Kaybedenler daima sorunun bir parçasıdır.” Vince Lombardi

14 Mart Koç burcu yorumu

Maddi gelirleriniz artıyor. Yeni iş tekliflerini planlamaya çalışıyorsunuz.

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14 Mart Boğa burcu yorumu

Sosyal çevreniz yeni projelerinizi hayata geçirmeniz sizlere hareket enerjisi yükleyecektir.

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14 Mart İkizler burcu yorumu

Çalışma ortamınızda arka planda konuşulan konuşmaları öğreniyorsunuz.

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14 Mart Yengeç burcu yorumu

Sosyal çevreniz genişliyor. Yeni tanıştığınız kişilerden farklı bilgiler öğreneceksiniz.

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14 Mart Aslan burcu yorumu

Yoğun çalışma temposunda prim ile ödüllendiriliyorsunuz.

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14 Mart Başak burcu yorumu

Uzak mesafeli ilişkiniz de özlemleriniz artıyor.

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14 Mart Terazi burcu yorumu

Çalışma hayatınızı noktalamayı düşünüyorsunuz.



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14 Mart Akrep burcu yorumu

Eşinizle yeni bir ticari girişimde bulunmak istiyorsunuz.

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14 Mart Yay burcu yorumu

Aileniz çalışmanızı istiyor. Geleceğinizi sağlam temellerle oluşturmanız için buna ihtiyacınız var.

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14 Mart Oğlak burcu yorumu

Yakın çevreniz sizleri ikna etmeye çalışırken ne kadar yorulduklarından bahsedecekler.

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14 Mart Kova burcu yorumu

Miras konularınızı toparlamanız için finansal harcamalarınız olacaktır.

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14 Mart Balık burcu yorumu

Çevreniz değişiyor. Yeni bir başlangıç yapmak için bulunduğunuz hayattan ayrılıyorsunuz.

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