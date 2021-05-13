Günlük Burç Yorumları: 13 Mayıs Perşembe Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Merakınız güzellik ve sakinlikten yana olsun.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Bugün merak duygunuzun ön planda olması size bazı güçlükler yaşatabilir. Sonradan pişman olacağınız konuşmaların içine girmeyin! Yakın çevrenizle vakit geçirmeniz ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir. Bilmek, konuşmak, her konunun içinde olmak doğru bir zamanlama ve sınırlama ile size fayda sağlar. Aşırı yemek nasıl ki vücudunuzu ağırlaştırıp midenize zarar veriyorsa, aşırı bilgi ve iletişim yüklemesi de beyninize, ruhunuza zarar veriyor.

Kendiniz ve çevreniz için olumsuz durumlar oluşturacak hamlelerden uzak durmalısınız. Bugün bu isteğinizi sevdikleriniz ve tüm dünyamız için güzellikler isteyerek, düşünerek hayata geçirmek sizi hem mutlu edecek hem de sakinleştirecektir.

Ramazan Bayramımız mübarek olsun.

13 Mayıs Koç burcu yorumu

Sizi küçümseyerek ve mobbing uygulayarak üzerinize gelen kişilerden etkilenmemelisiniz.

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13 Mayıs Boğa burcu yorumu

Bazı insanların yanınızda değil karşınızda olduğunu görmek ve onların gerçek düşünceleriyle yüzleşmek, size yeni kararlar aldırabilir.

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13 Mayıs İkizler burcu yorumu

Fiziksel ve ruhsal olarak zinde hissediyorsunuz. Enerjinizi yeniden kazandığınızı hissetmek sizi daha sakin biri haline getiriyor.

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13 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Kimliğinize ters gelen olayların içerisinde bulunmak istemiyorsunuz. Düşüncenizi dile getirdikten sonra sizinle devam etmek istemeyen kişiler olabilir.

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13 Mayıs Aslan burcu yorumu

Birlikte çalıştığınız bazı insanların sizinle ilgili olumsuz düşüncelerini öğrenebilirsiniz. Bir kıskançlık ya da manipüle etmek gibi bir durum varsa buna karşı önleminizi almalısınız.

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13 Mayıs Başak burcu yorumu

İnsanların sizinle ilgili görüşlerini doğru anlamalısınız. Dostane tavırlardan uzak bir iletişim ilerleyen zamanlarda sizi zor durumda bırakabilir.

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13 Mayıs Terazi burcu yorumu

Kendinizi bilgiye aç hissedebilirsiniz. Zihninizi doldurmak ve farklı alanlarda çalışmak için kendinize bazı araştırmalar yapabilirsiniz.

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13 Mayıs Akrep burcu yorumu

Paylaştıkça rahatladığınızı görmek, ketum ve suskun yanınızı biraz daha törpülemenizi sağlayabilir.

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13 Mayıs Yay burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde değişken davranışlar sergiliyor olabilirsiniz. Bir denge kuramamış olmak ve şartları zorlaştırmak en çok size zarar veriyor.

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13 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Düşüncelerinizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Duygularınızın tesirinde kalmanız ilk defa hayatta ne yapacağınızı bilmemenize neden oluyor.

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13 Mayıs Kova burcu yorumu

Partnerinizle aranızda duygusallık tartışmaları yaşanabilir. Sizden daha fazla ilgi bekleniyor ve duygularınızı daha açık bir ifade etmeniz isteniyor.

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13 Mayıs Balık burcu yorumu

Sizinle iyi bir iletişim kuran ama aslında farklı bir yüzü de olan kişilere karşı dikkatli olmalısınız.

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