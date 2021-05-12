Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Çarşamba Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Hayat görmeyi bilene göstergelerle doludur.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor ve saat 16.16’dan sonra İkizler burcuna geçiyor. Maddi konularla ve yeni projelerle ilgili güzel gelişmeler olabilir. İş, eğitim ve geleceğe yönelik planlarınızda istikrarlı olun, ne istediğinize odaklanın! Öğleden sonra, iletişim ve haberleşme hızınız artabilir.

Bir ay boyunca oruç tutulan ve sonunda bayrama erişilen bu süreç, bakmayı bilirseniz aslında büyük dersler barındırıyor. Sabırla sürdürülen, belli bir süre rutin hale getirilen her çaba ve niyet, günün sonunda size bunun karşılığını mutlaka verecek ve bütün yasaklar sona erecektir. Planlarınız ve konuşmalarınızı bir de bu açıdan değerlendirdiğiniz zaman zihninizi ve hayatınızı her koşulda eşzamanlı yürüteceğinizi görebilirsiniz.

12 Mayıs Koç burcu yorumu

Yakın çevrenizle iletişiminiz güçlenebilir. Sizden destek beklediklerini açıkça iletmeleri halinde onların çalışmaları ve fikirleri için mesai harcayabilirsiniz.

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12 Mayıs Boğa burcu yorumu

Yeni başlangıçlara gidiyorsunuz. Hedefleriniz ve kendinizle ilgili birçok detayı yeniden inşa etmek özgüveninizi tazeliyor.

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12 Mayıs İkizler burcu yorumu

Bilgi merakınızı doğru noktalara yönlendirdiğinizde, kazanacaklarınız daha fazlasıyla memnun edecektir.

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12 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Tavrınızı ve kararlılığınızı ortaya koymak daha az hasar almanızı sağlayabilir.

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12 Mayıs Aslan burcu yorumu

Aklınıza ve ağzınıza ilk geleni söylemek, sizi anlık olarak rahatlatsa da sonrasında pişman olacağınız bir duruma da düşürebilir.

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12 Mayıs Başak burcu yorumu

Ailenizle aranızda bazı gergin anlar yaşanabilir. Çalışma koşullarınız ve seçimlerinizle ilgili rahatsızlık duydukları konularda akıllarındaki soru işaretlerini gidermeye çalışmalısınız.

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12 Mayıs Terazi burcu yorumu

Aşk hayatınızda kendinizi bir çıkmazda hissedebilirsiniz. Duygularınıza söz geçiremiyor olmanız sağlıklı kararlar almanızın önündeki en büyük engel olabilir.

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12 Mayıs Akrep burcu yorumu

Yalnızlık sizi rahatsız etmek yerine bazı şeyleri daha iyi anlamak ve yaşamak için geçen bir süreç olmalıdır.

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12 Mayıs Yay burcu yorumu

İnsanların gerçek kişiliklerinin zorlu ve öfkeli anlarda ortaya çıktığı gerçeğiyle yüzleşebilirsiniz.

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12 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Eski defterler yeniden açılabilir. Bunun asıl sebebinin ne olduğunu bulmak süreci daha iyi yönetmenizi sağlayacaktır.

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12 Mayıs Kova burcu yorumu

Herkesle anladığı dilden konuşmak isteyebilirsiniz ama ifadelerinizi dikkatli seçmek daha doğru bir davranış olacaktır.

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12 Mayıs Balık burcu yorumu

Eskiden birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla yeniden iletişime geçebilirsiniz.

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