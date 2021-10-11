Günlük Burç Yorumları: 11 Ekim Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Özgürlük isteğiniz artıyor!

Ay, yay burcunda ilerliyor ve 20:15’te oğlak burcuna geçiyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız şeyi bugün sorgulayın ve tekrar harekete geçirin. Kendi özelliklerinizi ve kişiliğinizi fark edin. Gerçekçi hedefler belirleyip onun için çalışın. Şu sıralar hayatınızın içinde gelişen süreçler sizi yeni bir başlangıcın kıyısına götürüyor olabilir. Yeni iş fikirlerini keşfetmek için harika bir gündesiniz.

11 Ekim Koç burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde bazı projelerden dolayı ortaklarınızla anlaşmazlığa düşebilirsiniz.

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11 Ekim Boğa burcu yorumu

Bugün iç dünyanız çalkantılı olabilir ve orada gezinti yapmak isteyebilirsiniz.

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11 Ekim İkizler burcu yorumu

Bugün işe gitmek istemeyebilir ve işte yaşadığınız mobbing ayaklarınızı geri geri sürükleyebilir.

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11 Ekim Yengeç burcu yorumu

Arkadaşlarınıza kırgın olabileceğiniz bugün, sosyal çevrenizle aranıza biraz mesafe koyma düşüncesi baskın olabilir.

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11 Ekim Aslan burcu yorumu

Duygusal ikili ilişkilerinizde dengede kalmakta zorlanıyor olabilirsiniz.

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11 Ekim Başak burcu yorumu

Çalışma ortamınızdaki yoğunluk sizi oldukça bunaltmış olabilir.

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11 Ekim Terazi burcu yorumu

Her şeyden bunalmış ve duygusal olarak kendinizi yönetemediğinizi hissettiğiniz bir gün.



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11 Ekim Akrep burcu yorumu

Güne çevrenizde sakinlik arayışı ile başlıyor olabilirsiniz.

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11 Ekim Yay burcu yorumu

Partneriniz tarafından baskılandığınızı hissedebilirsiniz.

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11 Ekim Oğlak burcu yorumu

Duygusal olarak insanlardan kaçmak istiyor olabilirsiniz.

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11 Ekim Kova burcu yorumu

Bir şeylerin arayışında olduğunuz ve içinizde bulunduğunuz durumu tanımlamakta zorlandığınız duygusal bir gün olabilir.

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11 Ekim Balık burcu yorumu

Çevrenizle aranıza mesafe koyarak kabuğunuza çekilmek isteyeceğiniz bir gün.

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