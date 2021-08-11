Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 11 Ağustos'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 11 Ağustos'ta günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 11 Ağustos Çarşamba günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 11 Ağustos Çarşamba günü burç yorumlarınız..."
İlk önce kendine ne olacağını sor; sonra ne yapmak gerekiyorsa yap.
Ay, Başak burcunda ilerliyor ve saat 23.08’de Terazi burcuna geçiyor. Aradığınız aşkı ve sevgiyi kalbinizde beklentisiz besleyin. Batak ilişkilerin içinden çıkın. Kendinizi geliştirin. Kimsenin sırtına koyduğu yastık ya da duygusal iyileşme stratejisi değilsiniz. Kimseyle bir kıyas içine girmeyin. Sağlığınız ve sinirleriniz hepsinden çok daha değerli ve önemli, kendinizin değerini bilin.
11 Ağustos Koç burcu yorumu
Bugün cümlelerimizi kurarken seçici olmaya özen gösterin.
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11 Ağustos Boğa burcu yorumu
Kendinizi bunaltmak yerine olayları akışına bırakın. Hayat size doğru cevabı verecektir.
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11 Ağustos İkizler burcu yorumu
Partnerinizle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Tartışmaları büyütmemeli ve inatlaşma seviyesine taşımamalısınız.
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11 Ağustos Yengeç burcu yorumu
Partnerinize karşı duygusal sitemleriniz olabilir. Hassas olduğunuzu açıkça ifade etmelisiniz.
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11 Ağustos Aslan burcu yorumu
Maddi giderlerinizi azaltmak için kendinize sınırlama politikası uygulayacaksınız. Fazla yapılan alışveriş bütçenizi sarsabilir.
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11 Ağustos Başak burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde yanılgı içerisinde olduğunuzu fark ediyorsunuz.
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11 Ağustos Terazi burcu yorumu
Düşüncelerinizi ifade etmek yerine içinize çekilmeyi tercih edeceksiniz.
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11 Ağustos Akrep burcu yorumu
İlişkiniz hakkında zihninizde şüpheler oluşabilir. Güven sorunu yaşıyor olabilirsiniz.
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11 Ağustos Yay burcu yorumu
Bazen sessiz kalmak tek çözüm olabilir.
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11 Ağustos Oğlak burcu yorumu
Gerekli olan şeyleri hazırlamadan harekete geçmemelisiniz.
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11 Ağustos Kova burcu yorumu
Geleceğiniz için farklı bir alana doğru geçişinizi sağlıyor olabilirsiniz.
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11 Ağustos Balık burcu yorumu
Partneriniz ile gelecek konusunda fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz.