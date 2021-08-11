Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

İlk önce kendine ne olacağını sor; sonra ne yapmak gerekiyorsa yap.

Ay, Başak burcunda ilerliyor ve saat 23.08’de Terazi burcuna geçiyor. Aradığınız aşkı ve sevgiyi kalbinizde beklentisiz besleyin. Batak ilişkilerin içinden çıkın. Kendinizi geliştirin. Kimsenin sırtına koyduğu yastık ya da duygusal iyileşme stratejisi değilsiniz. Kimseyle bir kıyas içine girmeyin. Sağlığınız ve sinirleriniz hepsinden çok daha değerli ve önemli, kendinizin değerini bilin.

11 Ağustos Koç burcu yorumu

Bugün cümlelerimizi kurarken seçici olmaya özen gösterin.

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11 Ağustos Boğa burcu yorumu

Kendinizi bunaltmak yerine olayları akışına bırakın. Hayat size doğru cevabı verecektir.

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11 Ağustos İkizler burcu yorumu

Partnerinizle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Tartışmaları büyütmemeli ve inatlaşma seviyesine taşımamalısınız.

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11 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Partnerinize karşı duygusal sitemleriniz olabilir. Hassas olduğunuzu açıkça ifade etmelisiniz.

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11 Ağustos Aslan burcu yorumu

Maddi giderlerinizi azaltmak için kendinize sınırlama politikası uygulayacaksınız. Fazla yapılan alışveriş bütçenizi sarsabilir.

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11 Ağustos Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde yanılgı içerisinde olduğunuzu fark ediyorsunuz.

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11 Ağustos Terazi burcu yorumu

Düşüncelerinizi ifade etmek yerine içinize çekilmeyi tercih edeceksiniz.

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11 Ağustos Akrep burcu yorumu

İlişkiniz hakkında zihninizde şüpheler oluşabilir. Güven sorunu yaşıyor olabilirsiniz.

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11 Ağustos Yay burcu yorumu

Bazen sessiz kalmak tek çözüm olabilir.

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11 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Gerekli olan şeyleri hazırlamadan harekete geçmemelisiniz.

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11 Ağustos Kova burcu yorumu

Geleceğiniz için farklı bir alana doğru geçişinizi sağlıyor olabilirsiniz.

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11 Ağustos Balık burcu yorumu

Partneriniz ile gelecek konusunda fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz.

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