Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

“Siz yine de incelikli davranın”

Ay Başak burcunda ilerliyor ve saat 14.26’da Terazi burcuna geçiyor. Güneş - Mars arasındaki meydan okuyucu açı, sizi haklı haksız tartışmalar içinde bırakabilir. Bunu iyi yönetmelisiniz. Rekabet etmek ve kazanmak için harika bir gün ama nezaketi sakın elden bırakmayın. Haklıyken haksızlığa düşmeyin. Uzun vadeli kazanç istiyorsanız Ay’ın bu nazik hareketinin hayatınıza etki etmesine müsaade etmelisiniz.

1 Şubat Koç burcu yorumu

Günlük işleriniz ve çalışmalarınızda dikkat ve titizliği ön planda tutmalısınız. Bu sayede istediğiniz düzeni kısa sürede kurup devamını da getirebilirsiniz.

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1 Şubat Boğa burcu yorumu

El becerinizi farklı sanat dallarında ya da sürdürülebilir olarak devam ettirdiğiniz işlerde daha fazla kullanarak adınızdan söz ettirebilirsiniz.

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1 Şubat İkizler burcu yorumu

Kendinize fizikken ve ruhen iyi bakmanız için kafanızdaki sorulara cevap aramaktan vazgeçin. Siz iyi olun ki kafanızın için sussun.

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1 Şubat Yengeç burcu yorumu

Farkında olmadığınız fakat kırıcı olduğunuz bazı durumlar yakın çevrenizden biri ya da birilerinin sizinle olan ilişkisine mesafe koyması söz konusu olabilir.

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1 Şubat Aslan burcu yorumu

Finansal konularınızı düzenlemek için harekete geçebilirsiniz. Gelir gider konusunda bir denge kurmanız gerekiyorsa şimdiden üstünde çalışmanız faydalı olabilir.

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1 Şubat Başak burcu yorumu

Titiz yanınız ikili ilişkilerinizde de aktif rol oynayabilir. Abartı ve takıntı boyutuna gelmemek için bunun size ve karşınızdakilere verdiği zararları düşünmelisiniz.

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1 Şubat Terazi burcu yorumu

Gizli konularınız ortaya çıkabilir. Geri çekildiğiniz noktada duygularınıza yenik düşerseniz yanlış adımlar atabilirsiniz.

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1 Şubat Akrep burcu yorumu

Arkadaşlarınızla görüşmek isteyebilirsiniz. Fiziksel olarak olmasa da görüşmek ve sohbet etmek için bir girişimde bulunabilirsiniz.

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1 Şubat Yay burcu yorumu

Titiz çalışmalarınızın meyvelerini topluyor olacaksınız. Biraz sabırlı olmak ve bugüne kadarki tutumunuzu korumak sizi kazançlı çıkaracaktır.

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1 Şubat Oğlak burcu yorumu

Zaman ve şartlara adapte olmaya çalışırken bir yandan da ilerleyen tarihler için işlerinizi düzenlemeye başlayabilirsiniz.

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1 Şubat Kova burcu yorumu

Ödemeler, vergiler ve kazançlarınızla ilgili gündemleriniz için yapılandırma ve ödeme takvimleri düzenleyebilirsiniz.

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1 Şubat Balık burcu yorumu

Dikkatli ve titiz bir şekilde tüm koşulları incelemeniz ve düzenli çalışmanızla kısa sürede sorunları çözüme kavuşturabilirsiniz.

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