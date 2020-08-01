Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Cumartesi Günlük Burç Yorumları

1 Ağustos Koç burcu yorumu

Yakın çevrenizle güven duygusu çerçevesinde bazı anlaşmalar ya da iş birlikleri içinde olmaya özen gösterin. Yaptığınız her şeyin mutlaka alt tabanında bugün, güven söz konusu olacaktır.

1 Ağustos Boğa burcu yorumu

Derin bir düşünce ile enerjinizi istediğiniz hedefe odakladığınızda buradan sonuç alabilme günündesiniz, başlangıçlar konusunda sadece cesaretli olun.

1 Ağustos İkizler burcu yorumu

İş hayatınızdaki engelleri çok fazla büyütmemelisiniz. Bazı şeylerin olması için zamana ihtiyacınız var. Sessizliğinizi korumayı seçin.

1 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin bugün çok önemli olabilir ama sert çıkışlar yaparsanız bazı hayal kırıklıklarıyla içerisinde olabilirsiniz.

1 Ağustos Aslan burcu yorumu

Biraz daha olaylar karşısında ani tepkilerinizi olumlu olarak ilerletmelisiniz. Bugün girdiğiniz bazı ortamlarda daha fazla fark ediliyor olabilirsiniz bunu bir avantaj şekline dönüştürmenizi tavsiye edebiliriz.

1 Ağustos Başak burcu yorumu

Duygusal hatalar yapmamaya özen gösterin. Belki çevrenize karşı biraz olsun eleştirici konuşmalar yapmak sizi yorabilir. Gerekçelerinizi doğru sunmalısınız.

1 Ağustos Terazi burcu yorumu

Mümkün oldukça çalışkanlığınızı ve becerilerinizi ortaya sunmanız gerekmektedir. Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda lütfen bugün daha hassas davranın.

1 Ağustos Akrep burcu yorumu

Geçmişte yapmış olduğunuz önemli bir konunun ya da geciken bir bilginin bugün sonucunu alabilirsiniz. Bazı şeyleri bugün daha fazla detaylandırmak için sorular sormak doğru olacaktır.

1 Ağustos Yay burcu yorumu

Bireysel ilişkiler içerisinde odaklanmaktansa toplumsal yardımlar içinde olmak bugün sizi daha pozitif biri yapabilir.

1 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Fikirlerinizi benimsemek benimseyen ve size destek veren kişilerle yaşantınızda hissetmek isteyebilirsiniz. Partnerinizle ya da ortaklık ilişkilerinizde bugün biraz daha fazla zaman ayırmalı ve düşüncelerini değerlendirmelisiniz.

1 Ağustos Kova burcu yorumu

Aşk ve ilişkilerinizde biraz daha romantik davranmanız gereken ya da daha şefkatli olmanız gereken bir gün geneli olabilir ya da partneriniz size böyle davranıyor gibi gelebilir.

1 Ağustos Balık burcu yorumu

Arkadaşlarınızla gelişebilecek herhangi bir problem ya da gerilime karşı biraz daha dikkatli olmalısınız. Sorumluluklarınızı gerçek anlamda üzerinizde hissetmeniz gereken bir gün içerisindesiniz. Mümkün oldukça bunu daha iyi bir şekilde ortaya koyun.