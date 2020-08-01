MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Cumartesi Günlük Burç Yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Cumartesi Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Cumartesi Günlük Burç Yorumları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Cumartesi Günlük Burç Yorumları
Abone Olgoogle-news

"Uzman Astrolog Aygül Aydın 1 Ağustos günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 1 Ağustos Cuma günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 1 Ağustos’ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 1 Ağustos 2020 Cumartesi günü burç yorumlarınız..."

1 Ağustos Koç burcu yorumu

Yakın çevrenizle güven duygusu çerçevesinde bazı anlaşmalar ya da iş birlikleri içinde olmaya özen gösterin. Yaptığınız her şeyin mutlaka alt tabanında bugün, güven söz konusu olacaktır.

Koç Burcu - Cumartesi
Koç Burcu - Cumartesi

1 Ağustos Boğa burcu yorumu

Derin bir düşünce ile enerjinizi istediğiniz hedefe odakladığınızda buradan sonuç alabilme günündesiniz, başlangıçlar konusunda sadece cesaretli olun.

Boğa Burcu - Cumartesi
Boğa Burcu - Cumartesi

1 Ağustos İkizler burcu yorumu

İş hayatınızdaki engelleri çok fazla büyütmemelisiniz. Bazı şeylerin olması için zamana ihtiyacınız var. Sessizliğinizi korumayı seçin.

İkizler Burcu - Cumartesi
İkizler Burcu - Cumartesi

1 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin bugün çok önemli olabilir ama sert çıkışlar yaparsanız bazı hayal kırıklıklarıyla içerisinde olabilirsiniz.

Yengeç Burcu - Cumartesi
Yengeç Burcu - Cumartesi

1 Ağustos Aslan burcu yorumu

Biraz daha olaylar karşısında ani tepkilerinizi olumlu olarak ilerletmelisiniz. Bugün girdiğiniz bazı ortamlarda daha fazla fark ediliyor olabilirsiniz bunu bir avantaj şekline dönüştürmenizi tavsiye edebiliriz.

Aslan Burcu - Cumartesi
Aslan Burcu - Cumartesi

1 Ağustos Başak burcu yorumu

Duygusal hatalar yapmamaya özen gösterin. Belki çevrenize karşı biraz olsun eleştirici konuşmalar yapmak sizi yorabilir. Gerekçelerinizi doğru sunmalısınız.

Başak Burcu - Cumartesi
Başak Burcu - Cumartesi

1 Ağustos Terazi burcu yorumu

Mümkün oldukça çalışkanlığınızı ve becerilerinizi ortaya sunmanız gerekmektedir. Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda lütfen bugün daha hassas davranın.

Terazi Burcu - Cumartesi
Terazi Burcu - Cumartesi

1 Ağustos Akrep burcu yorumu

Geçmişte yapmış olduğunuz önemli bir konunun ya da geciken bir bilginin bugün sonucunu alabilirsiniz. Bazı şeyleri bugün daha fazla detaylandırmak için sorular sormak doğru olacaktır.

Akrep Burcu - Cumartesi
Akrep Burcu - Cumartesi

1 Ağustos Yay burcu yorumu

Bireysel ilişkiler içerisinde odaklanmaktansa toplumsal yardımlar içinde olmak bugün sizi daha pozitif biri yapabilir.

Yay Burcu - Cumartesi
Yay Burcu - Cumartesi

1 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Fikirlerinizi benimsemek benimseyen ve size destek veren kişilerle yaşantınızda hissetmek isteyebilirsiniz. Partnerinizle ya da ortaklık ilişkilerinizde bugün biraz daha fazla zaman ayırmalı ve düşüncelerini değerlendirmelisiniz.

Oğlak Burcu - Cumartesi
Oğlak Burcu - Cumartesi

1 Ağustos Kova burcu yorumu

Aşk ve ilişkilerinizde biraz daha romantik davranmanız gereken ya da daha şefkatli olmanız gereken bir gün geneli olabilir ya da partneriniz size böyle davranıyor gibi gelebilir.

Kova Burcu - Cumartesi
Kova Burcu - Cumartesi

1 Ağustos Balık burcu yorumu

Arkadaşlarınızla gelişebilecek herhangi bir problem ya da gerilime karşı biraz daha dikkatli olmalısınız. Sorumluluklarınızı gerçek anlamda üzerinizde hissetmeniz gereken bir gün içerisindesiniz. Mümkün oldukça bunu daha iyi bir şekilde ortaya koyun.

Balık Burcu - Cumartesi
Balık Burcu - Cumartesi
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi