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GeriGüzellik Reçeteleri Gözeneklerinizi Temiz Tutmanın Yolları
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Gözeneklerinizi Temiz Tutmanın Yolları
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Gözeneklerinizi Temiz Tutmanın Yolları

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Gözeneklerinizi Temiz Tutmanın Yolları
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"Gözenekleri temiz ve sıkı tutmak, cilt sağlığı ve güzelliği için en önemli adımlardan biri. Gözeneklerinizi nasıl temizlemeniz gerektiğini anlatıyoruz."

En basit ama etkili adım: Yıkayın

Gözenekleri temiz tutmanın en basit ama temel adımı kesinlikle yüzünüzü yıkamak. Yüzünüzü her sabah ve akşam mutlaka yıkayın. Sabah yıkarken daha hafif bir ürün kullanın, akşam ise makyaj, günün kalıntılarından arınmak için çift aşamalı bir yüz yıkama ürününden yardım alın.

'Non comedogenic' ürünler tercih edin

Akneli bir cilde sahipseiz, gözenekleriniz dışarıdan baktığınızda görünüyorsa ve cildiniz yağlı ise non comedogenic yani gözenekleri tıkamayan, sivilce yapmayan ürünleri kullanın. Non comedogenic etiketli ürünlerin özelliği gözeneklerde birime yapmaması ve akne oluşumuna sebebiyet vermemesi. Günlük bakım rutininizde bu ürünleri tercih etmeye dikkat edin.

Arındırıcı maskeler ve peeling

Gözeneklerin en büyük düşmanları detoks etkili arındırıcı maskeler ve peeling. Gözenek sorununuzun durumuna göre haftada bir ya da 2 defa arındırıcı maske uygulayın ve ölü derilerden kurtulmak için peeling yapmayı da ihmal etmeyin.

Sıkılaştırıcı ürünler kullanın

Gözenekleri temiz tutmak için uyguladığınız adımların yanı sıra yeniden tıkanmasını engellemek için sıkılaştırıcı ürünlerden de yardım almalısınız. Cildinize uygun bir sıkılaştırıcı serum ya da tonik edinin. Temizleme işlemlerinin ardından düzenli olarak sıkılaştırıcı ürününüzü de kullanın.

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