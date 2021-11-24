Göz Kapağı Ameliyatı Nasıl, Kimlere Yapılır?

Yaş ilerlemesi, göz kapağı kaslarının güçsüzleşmesi gibi faktörlerin etkisiyle göz kapağı zamanla düşebilir. Kişilerin günlük yaşantısını görsel ve sağlık açısından olumsuz etkileyen bu durum göz kapağı estetik ameliyatıyla son bulabilir. Peki, son günlerde ünlülerin de başvurduğu bir yöntem olan göz kapağı ameliyatı nasıl yapılır, kimlere yapılır ve kimler yaptırmamalı? İşte göz kapağı ameliyatı hakkında bilgiler...

Göz kapağı ameliyatı nasıl yapılır?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlsun Aka göz kapağı ameliyatı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

"Düşük göz kapağı sorunun tedavisi cerrahi yöntemlerden geçer. Kişilerin ihtiyaçlarına göre uygulanabilecek çeşitli yöntemler mevcuttur. Operasyonlar lokal anestezi altında sıklıkla gerçekleştirilse de genel anestezi altında yapılabilir. Uygun bölgelerden açılan kesilerden girilerek kesi sıklıkla göz kapağı hatları çizgisine uygun olarak planlanır. Ameliyat sonrası 10. Günde dikişler alınarak tedavi süreci sonlanır.

Kişinin yaşadığı göz kapağı düşüklüğüne göre genellikle iki yöntem uygulanır. Bu yöntemlerden ilki cilt dokusu çıkarılıp fazla yağ dokusunun alınması ya da kas ile ilgili problemlerin plikasyon(sıkıştırma) yapılması ya da askılama yöntemleri kullanılarak onarılması şeklinde yapılabilir. Bu işlemlere kaşlarda düşüklük varsa kaş asma(browlift) işlemi de eklenebilir. Kalıcı olarak uygulanabilen bir işlemdir ve genç – orta yaş grubunda olan kişiler için tercih edilir. Mikro aletler ile yapılan işlemde kaşlar askı yöntemi ile yukarı taşınır."

Göz kapağı ameliyatı kimlere yapılır?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk göz kapağı ameliyatının yapılabileceği kişiler hakkında şu bilgileri paylaştı:

Sağlıklı ve gerçekçi beklentileri olan herkes göz kapağı ameliyatı için uygun aday sayılabilir. Çoğunlukla 35 yaş ve üstü kişilerin tercih ettiği bir operasyon olsa da kişide genetik göz kapağı düşüklüğü ve şişkinliği varsa daha erken yaşlarda da uygulanabilir. Göz kapağı estetiği daha genç, yorgun olmayan bir bakış sağlar ve yüzünüzü güzelleştirir.

Göz kapağı estetiği sonrası iz kalır mı?

Dr. Berkant Bozdağ ,kesi yerinin göz kapağı katlantı bölgesine denk getirilerek yapıldığını ve genellikle iz kalmadığına dikkat çekti.

Sadece alt kapakta torbalanma için yapılan uygulamalarda, genellikle herhangi bir kesi yapılmaz. Torbalanmalara sebep olan yağ dokusu, göz kapağının içinden genellikle kesi yapılmadan boşaltılır. Bu durumda dikiş atılmamaktadır.