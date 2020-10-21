Genç kalmanın 7 doğal yolu

Spor yapın: Egzersiz yapmak insanı gençleştirir mi? Cevabı ‘evet’. Günlük yapacağınız az miktarda egzersiz bile genç görünmenize katkı sağlayacak. Düzenli olarak yapılan spor, geç yaşlanmanın garantisidir diyebiliriz. Kişiye pozitif bir bakış açısı kazandıran egzersiz, daima genç ve dinamik hissetmenize yardımcı olur.

Güneşten kaçın: Hepimiz biraz güneşi severiz ancak güneş ışınlarına fazla maruz kalmak oldukça zararlı. Güneşte kalmanızın cilt üzerindeki olumsuz etkisine güneşe bağlı yaşlanma deniyor. Güneş bizi her şeyden daha hızlı ve fazla yaşlandırır. Bu nedenle yaz kış mutlaka koruyucu sürmeliyiz.

Taze besinler tercih edin: Bazı besinler içerdiği vitaminlerden dolayı yaşlanma süreciyle mücadele eder. Besin içerisindeki vitaminleri taze taze almanız çabuk yaşlanmanızı önleyecektir.

Gülümseyin: Gülümsemek ve kahkaha atmak stresi azaltır, bağışıklık sistemini destekler ve her daim genç göstermenizi sağlar.

Sosyal olun: Yaşamı boyunca çeşitli faaliyetlerden uzak kalmayan kişiler gerçek yaşlarını 3 yıla kadar geriye taşıyabilirler.

Sigaradan uzak durun: Sigara içmek, cilt hücrelerini yaşlandırıyor, oksijen ve besin taşıyan kan damarlarını daraltıyor. Uzmanlar da sigaranın yaşlanma etkilerini katbekat arttırdığı konusunda hemfikir.

Alkol kullanmayın: Araştırmalar miktarında ve abartılmadan tüketildiğinde kırmızı şarabın önemli antioksidanlardan biri sayıldığını söylüyor. Ancak fazla alkol kullanımı ve alkol bağımlılığı vücudun yorulmamasını ve daha erken yaşlanmanızı sağlar.