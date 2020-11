Eski Sevgilinizi Özlüyor Musunuz? İşte Onu Hatırlatan ve Kurtulmanız Gereken 6 Şey

İşte eskiyi silmenize engel olan 6 şey ve yapmanız gerekenler…



1. Seks



Cinsel olarak aktif olmasanız bile, eski sevgilinizin dudaklarının dudaklarınıza dokunma hissini veya birlikte uyumayı özlemiş olabilirsiniz. Tabii ki, sevgi ihtiyacınızı başka şeylerle de tamamlayabilirsiniz. Örneğin, en iyi arkadaşınızı beraber vakit geçirmeniz için davet edebilir, paylaşımlarınızı artırabilirsiniz.



2. Onun kıyafetleri



Eski sevgilinizin büyük boy gömlekleriyle dolaşmak ve onları koklamak her zaman eğlencelidir. Ancak, giyinmek için kendi kıyafetlerinizi tercih edin ve eski sevgilinize ait olanlardan kurtulun. Ayrıca, ayrılıklar alışveriş çılgınlığı yapmak için mükemmel bir zamandır, bu yüzden onun tişörtlerinden bile daha rahat olan yeni kıyafetler satın alabilirsiniz. Kendinizi böyle zamanlarda şımartmaktan korkmayın.



3. Ailesi



Eğer iyi anlaştığınız küçük kız kardeşi veya annesi varsa, aynı zamanda onları da özleyebilirsiniz. Tabii onlarla konuşmak için dışarı çıkmanıza gerek yok. Sosyal medyayı kullanarak ailesiyle iletişim kurmaya devam edebilirsiniz.



4. Hediyeleri



Size her ay yeni bir kolye aldıysa, muhtemelen hediyelerle şımartılmayı özlersiniz. Tabii ki, maddiyat her şey değildir. Sadece sizi hediyelerle kazanmaya çalışan biriyle değil, sizi gerçekten mutlu eden biriyle birlikte olmayı hak ediyorsunuz.

5. Yemek yapması



Eski sevgiliniz harika yemek yapıyorsa, muhtemelen yalnızlıktan şikayet ettiğiniz bu dönemde en çok ihtiyacınız olan sıcacık yemeklerdir. Ancak, bunu sizin kadar önemsiyor olsaydı, zaten yanınızda olurdu. Yemek yapmak için birine ihtiyacınız olmadığını kabullenerek başlayın. Bu sizin için de iyi bir stres atma yöntemi olabilir.



6. Şakalaşmalarınız



Eskiden birlikte güldüğünüz şeyleri hatırladığınızda, sizi anlayan başka birinin karşınıza çıkmayacağı hissine kapılmanız çok normal. Aynı hissi karşı tarafın da yaşayabileceğini düşünerek içinizi rahatlatmaya çalışın. Sonuçta hayatta sizi güldüren tek kişi o değil!