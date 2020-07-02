Ergenlik Döneminde Cinsellik: Aileler Nasıl Davranmalı?

Cinsellik gelişirken bedensel cinsellik, ruhsal cinsellik, sosyal alanda cinsellik olarak üç alan önemli hale gelir. Genç kız ya da genç erkek üçüyle de baş etmek durumunda kalır.

Bedensel cinsellik: Kadın ya da erkek, doğası gereği cinsel isteğe sahiptir. Ergenlikle birlikte cinsel istek gelişir. Ancak ergenin, bununla nasıl baş edeceği konusunda fikri yoktur. Cinsel isteğini nasıl doyuracağını, ya çevresindekilerden ya da bugün yaygınlıkla internetten öğrenmektedirler. Genelde akrandan öğrenilen bilgiler, akranların bilgisi kadardır. Bu da yalan yanlış bilgilerle doludur. Bunun dışında cinselliğin çoğunlukla başlangıcı, uygunsuz ortamlarda para karşılığı ilişkiler şeklinde görülür.

Ruhsal cinsellik: Bu da ha çok aşık olunan ya da çok çekici bulunan bir partnerle yaşanan cinselliktir. Bu durum önemlidir çünkü burada ergenler ne yapacaklarını pek bilemezler. Bu nedenle istenmeyen hamilelikler en çok bu dönemdedir. Kimle, nasıl, ne sıklıkta, ne şekilde, cinsellik yaşanacağını ve sonuçlarının nasıl olacağı konusunda ergenin çözemeyeceği problemler oluşur.

Sosyal cinsellik: Cinselliğin en önemli alanlarından biri de toplumun ergenin cinselliğine bakışıdır. Aynı zamanda, doğal olarak ergenin toplumun cinselliğe bakışından etkilenmesidir. Cinsellik davranışı biz görmek istemesek de olmaktadır. Flört davranışlarını engellemek, olası değildir. Aşırı cezalandırıcı ya da aşırı özgürlükçü tutumların ikisi de ergen için sorun olmaktadır.

Aileler bazen kendilerinin de bu karmaşık dönemden geçtiklerini unutmaktadırlar. Ergen genç çocuğu olan ailelere öneriler:

- Çocuğunuz ergen ise mutlaka cinsellikle tanışmıştır. Bu konuyu görmezden gelmeyin.

- Cinsellik konusunda sürekli öğüt vermeyin.

- Cinsel içerikli küfürün ailede sık kullanımı cinsellik konusunda ergenlerin kafasını karıştırır.

- Bu yaşta ergenler sık mastürbasyon yaparlar. Bu doğaldır. Sürekli bu konuyla ilgili soru sormayın, akıl vermeyin, utandırmayın.

- Ergenle cinsellik konusunda konuşun. Konuşma, açık ve kısa olsun. Gereksiz şakalar yapmayın.

- Ergenlerde bu dönemde birçok konuda suçluluk hissedebilirler. Özellikle de cinsellik konusunda bu konuları istediği zaman korkmadan sizle konuşabileceğini söyleyin. Eğer siz de bilgileriniz konusunda endişeliyseniz bir yardım alın.

- Erken cinsellik ve olası hamilelik, korunma, cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgi verin.

- Sürekli ahlak dersi vermeyin.

- Cezayla tehdit etmeyin.

- Hata da yapsa çocuğunuz sizin çocuğunuzdur. Asla yanında durmaktan vazgeçmeyin. Bu dönemde genç yenilikleri deneme yanılma ile öğrendiğini unutmayın.