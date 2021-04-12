Elma Sirkesi Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Elma Sirkesi Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Elma sirkesi genel olarak ciltteki sivilce oluşumunu engeller. Sivilceleri kurutan bu elma sirkesi maskesi özellikle yağlı ciltlerde yoğun olarak kullanılmaktadır.



Elma Sirkesi Maskesi Nedir?



Elma sirkesi maskesinin cilde pek çok yararı bulunmaktadır. Elma sirkesi ile yapılan bu maske özellikle yağlı ciltlerde çok etkilidir. Ciltteki yağ dengesini sağlayan elma sirkesi önemli bir peeling görevi de görür. Bunun yanı sıra sivilce ve güneş lekeleri de elma sirkesi maskesi yardımı ile çıkarılır.



İlerleyen yaşlardaki yaşlanma belirtileri de elma sirkesi maskesi yardımı ile engellenmiş olur. Ciltte bulunan leke ile sivilcelerin üzerine elma sirkesi bir pamuk yardımı ile uygulanabilir. Bu da 30 dakika bekletilir. Ayrıca elma sirkesi maskesi soğuk su ile iyice durulanmalıdır. Bu şekilde cildin de daha iyi bir görünüme sahip olması sağlanır.



Elma Sirkesi Maskesi Ne İşe Yarar?



Elma sirkesi düzenli kullanıldığı takdirde cildi ölü hücrelerden arındırır. Sivilce oluşumunu da engelleyen elma sirkesi cildi derinlemesine temizlemektedir. Elma sirkesi çoğu zaman tonik olarak kullanılmaktadır.



Elma sirkesi ph dengesini sağlamaktadır. Bu nedenle elma sirkesi sebum üretimini de normal seviyelere getirir. Bu şekilde cildin yağlanmasının da önüne geçilir. Elma sirkesinin cilt sağlığına pek çok yararı bulunmaktadır. Ter kokusundan şikayet eden kişiler de elma sirkesini rahat bir şekilde kullanabilirler. Elma sirkesinin ferahlatıcı bir özelliği de bulunur.



Elma Sirkesi Maskesi Nasıl Yapılır? Elma Sirkesi Maskesi Yapımı



- 1 yemek kaşığı limon suyu

- 2 yemek kaşığı elma sirkesi

- 1 yemek kaşığı gül suyu



Derin bir kasenin içerisine elma sirkesi eklenir. Limon suyu ve gül suyu ile birleştirilen elma sirkesi iyice karıştırılır. Bu karışım ise bir pamuk yardımı ile cilde sürülür. Elma sirkesi yüz üzerinde yaklaşık 30 dakika bekletilir. Daha sonra ise bu soğuk su ile durulanır. Düzenli uygulanan bu maske yüzde parlak bir görünüm oluşturur.



Elma Sirkesi Maskesi Faydaları Nelerdir?



Elma sirkesi maskesinin pek çok faydası bulunmaktadır. Cilde uygulanan elma sirkesi maskesi ciltteki gözenekleri açar. Ciltte birken kirleri de derinlemesine temizleyen bu maske düzenli olarak kullanılmaktadır. Elma sirkesi maskesi cilde parlaklık kazandırmaktadır. Bunun yanı sıra elma sirkesi maskesi ciltteki ölü hücreleri temizlerken ciltte de derinlemesine bir temizlik sağlar. Bu şekilde elma sirkesi de yüze oldukça faydalıdır. Elma sirkesi maskesi doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Bu sayede elma sirkesi maskesi de uygun bir biçimde kullanılmalıdır.



Elma Sirkesi Maskesi İçin Pratik Tarifler



- 1 kahve fincanı maden suyu

- 2 yemek kaşığı elma sirkesi



Maden suyu ve elma sirkesi iyice karıştırılır. Bu karışım ise bir pamuk yardımı ile yüze sürülür. Bu karışım yaklaşık 30 dakika ciltte kalır. Daha sonra ise yüz ılık su ile yıkanır. Bu elma sirkesi maskesi düzenli uygulandığı takdirde cildi derinlemesine temizler.



Elma Sirkeli Hijyen Maskesi



- 2 yemek kaşığı elma sirkesi

- 1 yemek kaşığı su



Derin bir kasenin içinde elma sirkesi ve su karıştırılır. Bu karışım ise bir pamuk yardımı ile yüze sürülür. Bu maske yüzde yaklaşık 10 dakika bekletilir. Daha sonra ise yüz ılık su ile iyice yıkanır.