Eksfoliasyon (Peeling) Nedir, Nasıl Yapılır?

Ciltteki ölü deriler, kir ve yağ en sık karşılaşılan cilt problemlerinden biridir. Eksfoliasyon ( peeling) ile sağlıklı ve ölü derilerden arınmış bir cilde kavuşmak mümkün. Çünkü eksfoliasyon yöntemiyle tıkalı gözenekler açılır ve cilt istenilen sağlıklı parlaklığına yeniden kavuşur.

Eksfoliasyon yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Eksfoliasyon’da en önemlisi doğru yöntemi kullanmaktır. İnsanlar bazen yüz için, kum ve deniz tuzu gibi sert parçacıkları kullanarak peeling yapma hatasına düşebiliyor. Bu gibi ürünler yüzdeki deriyi tahriş ederek yağlanmaya sebep olabilir.

Eksfoliasyon yaparken yuvarlak ve ufak taneciklerden oluşan bir peeling ürünü ya da orta sertlikte dokusu olan doğal bir deniz süngeri kullanılması en uygunudur. Böylelikle deriye zarar vermeden cildinizi kirli tabaka ve ölü deriden arındırmış olursunuz.

Evde eksfoliasyon nasıl yapılır?

Evde doğal yöntemlerle kendi peeling’inizi hazırlayabilirsiniz. Bunun için bir miktar karbonat ve kullandığınız yüz temizleme kremi yeterli olacaktır.

- Avucunuza az miktarda yüz temizleme kreminizden koyun. Karbonatı kremin üzerine serpiştirin ve bir macun kıvamına gelinceye kadar karıştırın.

- Temizlik kremi ve karbonat karışımını işaret parmağınızla küçük daireler halinde, bütün yüzünüze biraz suyla birlikte hafifçe masaj yaparak sürün.

- Eksfoliasyon yaparken fazla uzatmamaya ve bastırmamaya dikkat edin.

- Karışımı yüzünüzde 1 dakika kadar bekletin, ardından bol su ile durulayın ve tercih ettiğiniz nemlendiricinizden yüzünüze bol miktarda sürün.

Eksfoliasyon ne sıklıkla yapılmalı?

Eksfoliasyonu haftada iki defaya kadar uygulayabilirsiniz, ancak günlük kullanımdan kaçınmanız tavsiye edilir. Aksi takdirde cildiniz tahriş olabilir ya da alerjik reaksiyonlar gösterebilir.