Dünyanın Estetik Raporu Açıklandı: En Çok Botoks Yapılıyor

Ameliyatsız estetik operasyonlar yüzde 7,6 arttı

Dünya genelinde bu yıl 13 milyonun üzerinde ameliyatsız estetik operasyonun yapıldı. Geçen yıla göre yüzde 7,6’lık bir artış var. 11 milyon 300 bin civarında ise estetik ameliyatları olmuş yine geçen yıla göre yüzde 7’lik bir artış yaşanmış.

En çok botoks ve dolgu yapılıyor

18 yaş altı grupta burun ameliyatı öne çıkarken 18 yaş üstü bütün gruplarda ise en çok yapılan işlem botoks. İkinci sırada hyalüronik asit dolgular geliyor. Dünya genelinde 6 milyonun üzerinde işlem ile botoks birinci, 4 milyonun üzerinde uygulama ile dolgu ikinci sırada yer alıyor.

Meme büyütme, yağ aldırma, göz kapağı kaldırma işlemi

Ameliyatlı estetik operasyonlarının başında meme büyütme işlemi geliyor. Bunu yağ aldırma (Liposuction) ve göz kapağı ameliyatı izliyor. Göz kapağını kaldırma ameliyatları geçen yıl erkeklerin en çok tercih ettiği operasyonların başında gelmişti. Karın germe ve burun ameliyatları de en çok yapılan operasyonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de en çok burun ameliyatı yapılıyor

Türkiye’de ise dünyadakinin aksine sıralamada değişiklikler bulunuyor. Burun ameliyatlarının en çok yapıldığı ülkeyiz. Türkiye dışında hiçbir ülkede burun ameliyatı ilk sırada değil. Irksal ve genetik özelliğimizden böyle olduğunu düşünüyorum.

Yurt dışında en çok hasta kabul eden üçüncü ülke; Türkiye

Yurt dışından en çok hasta kabul eden ülkeler arasında üçüncüyüz. İlk sırada Tayland, ikinci sırada Meksika sonra Türkiye geliyor. Sağlık turizmine ülke olarak hassasiyet gösteriyoruz. Ayrıca doktorlarımızın bilgi ve tecrübesi fazla. Kullanılan cihazların kalitesi yüksek. Bunlar ülkemizin tercih edilmesinde önemli bir etken.

Erkeklerin estetik operasyonlara ilgisi arttı

Son yıllarda erkeklerin de estetik operasyonlara ilgisi arttı. Erkeklerde de en çok yapılan işlem botoks, ikinci sırada dolgu, üçüncü sırada ise istenmeyen göğüs büyümesinin düzeltilmesine yönelik operasyon geliyor.

Sosyal medya güzellik algısını değiştirdi

Sosyal medyanın etkisiyle kişiler kendini fotoğraf ve videolarla dünyaya açtı. Fotoğraflarda kusurlarımız ortaya çıkıyor, bakıyorsunuz arkadaşınızın fotoğrafında istemediğiniz bir açıdan yakalanmışsınız. Sosyal medya kişilerdeki güzellik algısını çok değiştirdi, estetik operasyonlarının artmasında etkili oldu.

Pandemi estetik operasyonlarının artmasını etkiledi

Pandemiyle yüz yüze çok görüşmesek bile sanal ortamda videolu görüşmeler yapmamız kendi yüzümüze olan algımızı değiştirdi. Hastalar, ‘internet üzerinden bir toplantıdaydık, kendime bakarken göz kapağımın ne kadar düşük olduğunu veya burnumun yamukluğunu fark ettim’ diyor. Salgın süreci de insanları etkiledi. Ameliyat gerektirmeyen estetik operasyonlar kolay yapılıyor, hasta sosyal hayatından geri kalmıyor. Acısız ve ağrısız olduğu için tercih ediliyor.

Dudak ve burun dolgusuna talep var

Botoks ilk sıradayken ikinci sırada dolgular geliyor. Dolgularda da dudak dolgusu en çok istenen işlem. Göz altı dolgusu yükselen trend, hızlı bir şekilde kişinin görüntüsünü birkaç yaş geriye atıyor. Burun dolgusu da sıkça yapılıyor.

Botoksu kırışıklık oluşmadan yaptırın

Halk arasında botoks yılan zehri olarak biliniyor ancak böyle bir şey yok. Botoks bir bakteriden alınan toksin, şaşılık tedavisinde kullanılıyor. Bu, mimik kaslarının içine enjekte edildiği zaman kasların fazla kasılması engelleniyor. Sonuçta mimik kaslarının oluşturduğu kırışıklıkların engellenmesi sağlanıyor. Botoksu ileri yaşlara bırakmamak lazım, kırışıklık oluşmadan yaptırmak lazım, bu çok daha sağlıklı oluyor. 20'li yaşların sonunda kırışıklık oluşmaya başladıysa botoks yapılabilir.

Güneş koruyucu kullanın

Ciltteki yağ, kemik ve kas dokusu birlikte yaşlanıyor. Cildimize iyi bakmalıyız, güneş koruyucu kremler kullanmalıyız. Çünkü güneş cildi en fazla yaşlandıran ajan. Cildinizde ufak tefek farklılıklar hissederseniz doktorunuza başvurarak bakıma nereden başlamak gerektiğini öğrenin. Kişinin kendi bakıp algıladığı sorunla, uzmanın baktığında düzeltmesi gereken nokta aynı olmuyor.