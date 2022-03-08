Dermaroller Nedir, Ne İşe Yarar? Dermaroller Kullanımı ve Uygulanışı

Önceleri dermatolog'ların kullandığı bir cilt tedavi yöntemi olan dermaroller, artık evde de kullanılabilen bir ürün haline geldi. Daha uygun ve zahmetsiz bir yöntem olan dermaroller, özellikle 30 yaş üstü kişiler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Peki, dermaroller nasıl kullanılır, ne işe yarar? İşte, dermaroller hakkında merak edilenler...

Dermaroller nedir?

Dermaroller, üzerinde mikro iğnelerin bulunduğu silindir şeklindeki cilt bakım ürünüdür. Dermaroller'da bulunan bu iğneler cilt yüzeyinde küçük delikler açarak derinin alt tabakasına bakım malzemelerinin emilimini sağlar.

Dermaroller ne işe yarar?

Dermaroller, aşağıdaki maddeler başta olmak üzere, pek çok cilt sorunlarını gidermeye yardımcı olabilir.

Kırışıklıklar ve çatlakları azaltır.

Akne ve yara izini geçirmeye yardımcı olur.

Çilt eşitleyici özelliği vardır.

Cilt yapısına esneklik kazandırır.

Cilt bakım ürünlerinin emilimini arttırır.

Dermaroller nasıl seçilir?

Dermaroller uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli unsur doğru cihaz ve iğne ucu seçimidir. Evde kullanılan dermaroller 0,25 mm uzunluktaki cihazlardır. Haftada iki kez cilt yenileyici ürünlerle birlikte kullanılabilir. İşlem öncesi cihaz sıcak su ile temizlenilmelidir. Daha uzun iğneler için dermatoloji doktoruna danışılarak seçim yapılmalıdır.

NOT: Cilt kanseri, aktif sivilceler, sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarında, alerjik hassas ciltlerde kullanılmaması riskli durumlarda cilt doktoruna gidilmesi gerekir.

Dermaroller nasıl kullanılır?

Bakteri bulaşma olasılığını azaltmak için hem cildinizi hem de silindiri iyice temizleyin. Mümkünse eldiven kullanın.

Cildinizin güneş hasarına duyarlı olmadığı geceleri derma roll yapmak en iyisidir.

Derma silindirini temizlemek için alkol bazlı bir solüsyona batırın. Ardından kurulayın ve temiz bir kağıt havlu üzerine yerleştirin.

Dermaroller ile serum kullanıyorsanız, işe başlamadan önce ürünü yüzünüze uygulayın.

Yuvarlanma yöntemi üç bölümden oluşur: dikey, yatay ve çapraz hareketler.

Derma silindirini alnınızda, yanaklarınızda ve çenenizde yukarı ve aşağı doğru yuvarlayarak başlayın ve çok fazla baskı uygulamamaya dikkat edin.

Ardından yatay ve ardından çapraz hareketlere geçin. Bunu yapmak için 2 dakikadan fazla harcamayın.

Göz çevresinden uzak durun ve burun ve üst dudak gibi hassas yerlerde ekstra dikkatli olun.

Sonra, aynı serumu tekrar uygulayın veya başka bir nemlendirici veya yaşlanma karşıtı ürün seçin.

Sadece ürünlerin içeriğinde retinoller veya C vitamini içermediğinden emin olun.

Dermaroller yaptıktan sonra cildiniz daha hassas olabileceğinden güneş kremi sürmek iyi bir fikirdir.

Ayrıca 24 saat boyunca makyaj yapmaktan, sıcak duş almaktan veya egzersiz yapmaktan kaçınmalısınız.

Dermaroller'ı her kullanımdan sonra daima temizleyin.

Dermaroller ne sıklıkla yapılır?

Cildinizin iğnelere nasıl tepki verdiğini görmek için haftada bir kez başlayın. Her şey yolunda görünüyorsa, sıklığı haftada iki veya üç kez artırabilirsiniz. Her seferinde 2 dakikalık sınırı aşmadığınızdan emin olun.